Ίλιον: 16χρονος χτύπησε οδηγό λεωφορείου - Του έσπασε δόντι και τα γυαλιά που φορούσε

Νέο κρούσμα βίας και ακραίας συμπεριφοράς ανηλίκου καταγράφηκε στο Ίλιον με θύμα έναν οδηγό λεωφορείου του ΟΑΣΑ το απόγευμα του Σαββάτου.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 18:30, μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 719 (Παλατιανή – Σταθμός Λαρίσης).

Όλα ξεκίνησαν όταν το λεωφορείο είχε ήδη ξεκινήσει να απομακρύνεται από τη στάση. Τότε, ένας 16χρονος, που έτρεχε πίσω από το λεωφορείο, προσπαθώντας να το προλάβει, πέταξε ένα ζευγάρι παντόφλες προς το μέρος του.

Ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος τον θόρυβο, σταμάτησε για να δει τι είχε συμβεί. Μάλιστα, έκανε παρατήρηση στον 16χρονο, κάτι που πυροδότησε μία έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε άμεσα σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο νεαρός φέρεται να απείλησε αρχικά τον οδηγό λέγοντας τη φράση «μην σου δώσω καμιά μπουνιά», κάτι που αμέσως μετά έκανε πράξη. Ο 16χρονος χτύπησε τον οδηγό, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές βλάβες: του έσπασε ένα δόντι και τα γυαλιά που φορούσε.

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο οδηγός κλείδωσε αμέσως όλες τις πόρτες του λεωφορείου και κάλεσε την Άμεση Δράση. Τόσο ο οδηγός όσο και ο 16χρονος οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου, όπου υπέβαλαν αμοιβαίες μηνύσεις.