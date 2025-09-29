Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στο Βαμβακόπουλο – Στο νοσοκομείο δύο άτομα
Πρόκειται για τους δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτου και μηχανής, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) στη Λεωφόρο Καζαντζάκη στο Βαμβακόπουλο.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα.
Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Δείτε παρακάτω περισσότερες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία γινόταν μετ’ εμποδίων.
