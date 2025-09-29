Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός πατέρας δύο παιδιών - Καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά.
Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Αντιπάρου εξαιτίας δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (29/09).
Σύμφωνα με το cyclades24, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, σκαπτικό μηχάνημα παρέσυρε θανάσιμα έναν άνδρα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.
Ο άτυχος άνδρας, πατέρας δύο αγοριών, είχε μεταβεί στο σημείο για να επιβλέψει τις εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από το μηχάνημα.
Οι αρχές προχώρησαν στη σχηματισμό δικογραφίας για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος.
