Τραγωδία στην Άνδρο: Εντοπίστηκε νεκρός 54χρονος ψαράς που αγνοούνταν

Η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου, όπου θα παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες

Newsbomb

Τραγωδία στην Άνδρο: Εντοπίστηκε νεκρός 54χρονος ψαράς που αγνοούνταν
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης 54χρονου υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος αγνοείτο από τις 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Καμπανού στην Άνδρο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη της Ομάδας ΜΥΑ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ανασύρθηκε στην επιφάνεια.

Η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου, όπου θα παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 54χρονος έχασε τη ζωή του παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστες, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Άνδρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Αυτήν την ώρα στο Αυτόφωρο ο ηθοποιός για το τροχαίο στη Φιλοθέη

13:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ιταλική Τραπάνι ζητά την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από το BCL – Κατέθεσε αίτημα στη FIBA

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Σάρα Νετανιάχου: Αγνόησε συγγενείς ομήρων σε τόπο προσκυνήματος στη Νέα Υόρκη - Το viral βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης

13:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανωμένο χαμηλό φέρνει ψυχρή εισβολή - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για fake news της φωτογραφίας Μητσοτάκη – Τραμπ: Δημιουργία εντυπώσεων με χυδαία ψέματα

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Νικόλαος: Αγωνία για 5χρονο που παρασύρθηκε από ΙΧ - Νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Χαρίτσης: Το πόθεν έσχες του προέδρου της «Νέας Αριστεράς»

13:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Σκωτία και Δανία

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της βιομηχανίας, της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους»

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Αύξησε κατά 100 φορές την περιουσία του ο Παύλος Σαράκης - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε από τις ΗΠΑ

13:27LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός με την Δανάη Παππά πριν το ατύχημα στην Φιλοθέη - Βίντεο

13:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Αυτές είναι οι αλλαγές στους κανονισμούς για τη νέα σεζόν

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - «Όλα τα σενάρια είναι πιθανά»

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ντίνος Βγενόπουλος

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει 40χρονη στη Θεσσαλονίκη - Προσοχή, σκληρό βίντεο

12:44LIFESTYLE

Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άνδρο: Εντοπίστηκε νεκρός 54χρονος ψαράς που αγνοούνταν

12:38ΚΟΣΜΟΣ

«Codex Gigas»: Η μυστηριώδης «Βίβλος του Διαβόλου» - Γιατί ονομάστηκε έτσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Με χειροπέδες στην Ευελπίδων

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ντίνος Βγενόπουλος

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφία ντοκουμέντο - Η στιγμή που εγκαταλείπει τα οχήματα που χτύπησε

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Αύξησε κατά 100 φορές την περιουσία του ο Παύλος Σαράκης - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε από τις ΗΠΑ

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει 40χρονη στη Θεσσαλονίκη - Προσοχή, σκληρό βίντεο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Το Κρητικό Γλέντι στη Μεταμόρφωση που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης - Ποιος είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης που λατρεύουν οι νέοι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στο ακροατήριο η υπόθεση με απόφαση της προέδρου Εφετών Λάρισας - 36 οι κατηγορούμενοι

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις των πολιτικών για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Από τροχαίο μέχρι οπλοκατοχή: Δέκα διάσημοι Έλληνες που απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «πόθεν έσχες» της Ζωής Κωνσταντοπούλου: Η περιουσία που δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για fake news της φωτογραφίας Μητσοτάκη – Τραμπ: Δημιουργία εντυπώσεων με χυδαία ψέματα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Μπάζα, σπασμένα αυτοκίνητα και καταστροφές - Φωτορεπορτάζ Newsbomb.gr από το σημείο του τροχαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ