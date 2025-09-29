Τραγωδία στην Άνδρο: Εντοπίστηκε νεκρός 54χρονος ψαράς που αγνοούνταν
Η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου, όπου θα παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης 54χρονου υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος αγνοείτο από τις 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Καμπανού στην Άνδρο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη της Ομάδας ΜΥΑ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ανασύρθηκε στην επιφάνεια.
Η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου, όπου θα παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 54χρονος έχασε τη ζωή του παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστες, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Άνδρου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:35 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Χαρίτσης: Το πόθεν έσχες του προέδρου της «Νέας Αριστεράς»
13:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Σκωτία και Δανία
12:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ