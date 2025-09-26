Τραγωδία στα Χανιά: Ο πατέρας τραυματίστηκε προσπαθώντας να σώσει το 4χρονο παιδί του

Ο πατέρας προσπάθησε να σώσει το παιδί του και τραυματίστηκε και ο ίδιος - Συνελήφθη για  ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος

Τραγωδία στα Χανιά: Ο πατέρας τραυματίστηκε προσπαθώντας να σώσει το 4χρονο παιδί του
Το αγροτικό αυτοκίνητο της οικογένειας παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το 4χρονο αγοράκι στο Καστέλι Κισάμου στα Χανιά.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, που βρισκόταν σταθμευμένο σε χωράφι με κατηφορική κλίση, άρχισε να κινείται προς τα εμπρός χωρίς έλεγχο, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Την ώρα εκείνη, το 4χρονο παιδί ήταν μαζί με τον πατέρα του στο χωράφι. Το αυτοκίνητο χτύπησε και παρέσυρε το παιδί, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς. Παράλληλα, ο πατέρας, προσπαθώντας να προστατεύσει το παιδί του, τραυματίστηκε επίσης.

Άμεσα, οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Κισάμου και στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη προσωρινά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.

