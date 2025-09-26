Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 88χρονος κολυμβητής - Συνδρομή Πολεμικής Αεροπορίας στην επιχείρηση

O ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη


Στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Βασιλείου Αχαΐας, ένας 88χρονος ημεδαπός κολυμβητής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε από ιδιώτη που βρισκόταν στην περιοχή. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, και ο 88χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχε και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, συνδράμοντας στην έγκαιρη διάσωση και στη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι Aρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πνιγμός.

