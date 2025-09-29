Μαρκόπουλο: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο
Το δυστύχημα συνέβη όταν ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε ελαιώνα
Ένας 22χρονος ανασύρθηκε νεκρός έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής.
Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρεις νεαροί, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε σε ελαιώνα. Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία χρειάστηκε να απεγκλωβίσει τον 22χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” χωρίς αισθήσεις.
Οι δύο άλλοι νεαροί μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Η τροχαία διενεργεί προανάκριση ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.