Τραγωδία στη Σκόπελο: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος – Ήταν για σεζόν στο νησί, θα έφευγε σήμερα

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν νεαρό ηλικίας μόλις 20 ετών σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Σκόπελο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν το ΙΧ του 20χρονου εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Οι λεπτομέρειες του τροχαίου προκαλούν σοκ. Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, o 20χρονος βρισκόταν στο νησί για εργασία της θερινή σεζόν. Εργαζόταν σε ξενοδοχείο και χθες ήταν η τελευταία ημέρα της εργασίας του.

Ο άτυχος νέος βγήκε το βράδυ για βόλτα με τους φίλους του και σήμερα το πρωί στις 6:50 θα αποχωρούσε από το νησί με δελφίνι.

Στο αυτοκίνητο εκτός από τον 20χρονο επέβαιναν επίσης δύο ακόμη άτομα, συνομίλικοί του με καταγωγή από τη Σκόπελο, οι οποίοι είχαν λάβει άδεια μετά την ορκωμοσία τους από τον Στρατό.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι τρεις νεαροί, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του σε στροφή στο 2χλμ της Επαρχιακής Οδού Σκοπέλου – Σταφύλου και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μαντρότοιχο.

Ο 20χρονος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και απεγκλωβίστηκε από το όχημα από πυροσβέστες που προσέτρεξαν στο σημείο του ατυχήματος.

Ο άτυχος οδηγός διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι άλλοι δύο που επέβαιναν στο όχημα έχουν τραυματιστεί και διακομίστηκαν στον Βόλο για νοσηλεία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου.

