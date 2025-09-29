Απίστευτες εικόνες στην Κρήτη από την νεροποντή - «Βούλιαξε» το νησί - Δείτε βίντεο

Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη

Newsbomb

Απίστευτες εικόνες στην Κρήτη από την νεροποντή - «Βούλιαξε» το νησί - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη από το πρωί της Δευτέρας.

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Κρήτη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους και κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές. Στην περιοχή της Βιάννου, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις για τους οδηγούς.

Στον Τσούτσουρα, ο παραλιακός δρόμος πλημμύρισε καθώς το νερό που συγκεντρώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις κατέληξε στη θάλασσα. Κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανές φαινόμενο, με εικόνες που θύμιζαν «αποκάλυψη» μέσα σε λίγα λεπτά έντονης βροχής.

Η πρόσβαση στο Φαράγγι της Σαμαριάς παραμένει κλειστή, σύμφωνα με προειδοποίηση της ΕΜΥ, λόγω ισχυρών καιρικών φαινομένων. Αρμόδιοι φορείς προειδοποιούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν αν είναι δυνατόν τις μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από κατοίκους, φαίνεται η ένταση των νερών να παρασύρει οτιδήποτε βρίσκεται στο πέρασμά τους, ενώ συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας εργάζονται για τον καθαρισμό δρόμων και την ασφαλή απομάκρυνση φερτών υλικών.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το νησί, με τις αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης και να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Καταρράκτες λάσπης στο Καμπί - Έπεσαν 157 τόνοι νερού ανά στρέμμα όλη την ημέρα

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νέα δωρεά οργάνων στο Βενιζέλειο - Έδωσε ζωή μέσα από τον θάνατό της

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στην Κρήτη από την νεροποντή - «Βούλιαξε» το νησί - Δείτε βίντεο

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Την Τετάρτη η πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει το πολυτελές όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη - Η τιμή και το κόστος μίσθωσης του Ford Raptor στην Ελλάδα

16:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Σορτς: «Είμαι έτοιμος να παίξω, θέλω να ξυπνήσω και να είναι η ώρα του αγώνα»

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς και τι θα γίνει με τα ταξί

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα

16:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τι κάνουν οι δρομείς στα καταστήματα ΟΠΑΠ;

16:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναλυτική ενημέρωση Τσιάρα για πανώλη και ευλογιά αιγοπροβάτων - Τι ισχύει για αποζημιώσεις και μέτρα

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς σχολίασαν παρουσιαστές και ηθοποιοί την υπόθεσή του

16:19ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τι κάνουν οι δρομείς στα καταστήματα ΟΠΑΠ;

16:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Η ομάδα μας είναι ακόμα στο 40%»

16:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ο Όσμαν κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα της Euroleague

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Μου έφυγε το αυτοκίνητο, δεν είχα πιει»

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Το επεισοδιακό κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση - Από τα μαχαιρώματα στο τροχαίο Μπισμπίκη

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Αναδύεται ακόμα περισσότερο το βυθισμένο χωριό Κάλλιο - Νέες εικόνες

15:52TRAVEL

Κάλυμνος: Αναβιώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Αναρρίχησης δίνοντας δυναμικό στοίχημα με τον τουρισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει το πολυτελές όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη - Η τιμή και το κόστος μίσθωσης του Ford Raptor στην Ελλάδα

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

13:27LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός με την Δανάη Παππά πριν το ατύχημα στην Φιλοθέη - Βίντεο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στην Κρήτη από την νεροποντή - «Βούλιαξε» το νησί - Δείτε βίντεο

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Το επεισοδιακό κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση - Από τα μαχαιρώματα στο τροχαίο Μπισμπίκη

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Αναδύεται ακόμα περισσότερο το βυθισμένο χωριό Κάλλιο - Νέες εικόνες

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του επειδή δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Αύξησε κατά 100 φορές την περιουσία του ο Παύλος Σαράκης - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε από τις ΗΠΑ

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς και τι θα γίνει με τα ταξί

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ντίνος Βγενόπουλος

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφία ντοκουμέντο - Η στιγμή που εγκαταλείπει τα οχήματα που χτύπησε

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Μου έφυγε το αυτοκίνητο, δεν είχα πιει»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιώτης του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήμουν νηφάλιος, δεν είχα πιει – Γλίστρησε το αυτοκίνητο»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Δίωξη για πλημμέλημα εις βάρος του ηθοποιού για το τροχαίο στη Φιλοθέη

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς σχολίασαν παρουσιαστές και ηθοποιοί την υπόθεσή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ