Απίστευτες εικόνες στην Κρήτη από την νεροποντή - «Βούλιαξε» το νησί - Δείτε βίντεο

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη από το πρωί της Δευτέρας.

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Κρήτη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους και κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές. Στην περιοχή της Βιάννου, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις για τους οδηγούς.

Στον Τσούτσουρα, ο παραλιακός δρόμος πλημμύρισε καθώς το νερό που συγκεντρώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις κατέληξε στη θάλασσα. Κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανές φαινόμενο, με εικόνες που θύμιζαν «αποκάλυψη» μέσα σε λίγα λεπτά έντονης βροχής.

Η πρόσβαση στο Φαράγγι της Σαμαριάς παραμένει κλειστή, σύμφωνα με προειδοποίηση της ΕΜΥ, λόγω ισχυρών καιρικών φαινομένων. Αρμόδιοι φορείς προειδοποιούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν αν είναι δυνατόν τις μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από κατοίκους, φαίνεται η ένταση των νερών να παρασύρει οτιδήποτε βρίσκεται στο πέρασμά τους, ενώ συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας εργάζονται για τον καθαρισμό δρόμων και την ασφαλή απομάκρυνση φερτών υλικών.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το νησί, με τις αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης και να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες.