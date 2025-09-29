Ηράκλειο: Νέα δωρεά οργάνων στο Βενιζέλειο - Έδωσε ζωή μέσα από τον θάνατό της

Ζωή μέσα από τον θάνατό της έδωσε μία γυναίκα που νοσηλευόταν στο Βενιζέλειο.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, πρόκειται για μία 63χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πως ήταν εγκεφαλικά νεκρή.

Οι γιατροί στη συνέχεια ενημέρωσαν τους συγγενείς της γυναίκας και εκείνοι πήραν την γενναία απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων.

Η πολύωρη διαδικασία ολοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας (29/9). Το ήπαρ και τα νεφρά της 63χρονης παρελήφθησαν από γιατρούς του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών ενώ οι κερατοειδείς χιτώνες παρέμειναν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση του Βενιζελείου

«Μια ακόμα επιτυχημένη διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29/09/2025 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η 63χρονη δότρια νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου διαγνώσθηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος.

Χάρη στη γενναιόδωρη απόφαση της οικογένειας της, κατέστη δυνατή η δωρεά ήπατος, νεφρών και κερατοειδών, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας που τα είχαν ανάγκη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και την ευγνωμοσύνη μας προς την οικογένεια, η οποία μέσα στη δοκιμασία της απώλειας, έγινε γέφυρα αγάπης και αλληλεγγύης.

Η μεταμοσχευτική διαδικασία υλοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος και του Χειρουργείου του Νοσοκομείου, των εξειδικευμένων μονάδων λήψης και μεταμόσχευσης του Γ. Ν. Αθηνών «Λαϊκό» και του ΠΑΓΝΗ, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που φρόντισε με ταχύτητα και ασφάλεια για τη μεταφορά των οργάνων.

Ο γενικός συντονισμός έγινε από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και την ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου.

Είναι η έκτη φορά από την αρχή του χρόνου που γίνεται αερογέφυρα μεταφοράς οργάνων από το Νοσοκομείο μας στον αγώνα που δίνεται, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, για αύξηση και αξιοποίηση προσφορών ζωής από άτυχους συμπολίτες μας και στην μετουσίωση της μεγαλοψυχίας της οικογένειας των δοτών σε θεραπεία για άλλους ανθρώπους που πάσχουν».

Διαβάστε επίσης