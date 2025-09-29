Την Τετάρτη η πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου θα γίνει η πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου, στα Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο της Πάτρας στις 10.30 το πρωί.

Η αποτέφρωση θα γίνει στη Ριτσώνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντίνος Βγενόπουλος έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 70 ετών, το βράδυ της Κυριακής ύστερα από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια, σκορπίζοντας θλίψη στο δημοσιογραφικό χώρο, αλλά και την τοπική κοινωνία της Αχαΐας.

Ο Ντίνος Βγενόπουλος ήταν παντρεμένος με τη Ζωή Λαγογιάννη, με την οποία απέκτησαν δύο γιους, τον Ανδρέα και τον Άγγελο.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Ντίνου Βγενόπουλου, δηλώνοντας: «Ο Ντίνος Βγενόπουλος διακρίθηκε για την ψύχραιμη, καθαρή και διεισδυτική του ματιά, την ευθυκρισία του, καθώς και για το χιούμορ του, στοιχεία με τα οποία υπηρέτησε με συνέπεια και ανιδιοτέλεια τη δημοσιογραφία. Με ψυχραιμία και γενναιότητα έδωσε και τη μάχη του για τη ζωή μέχρι και την τελευταία στιγμή. Έτσι θα μείνει στη μνήμη όλων όσων τον γνωρίσαμε».

