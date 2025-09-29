Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς και τι θα γίνει με τα ταξί

Τα συνδικάτα αντιδρούν στην εισοδηματική και εργασιακή πολιτική της κυβέρνησης

Γενική 24ωρη απεργία έχουν προκηρύξει για μεθαύριο Τετάρτη (1/10) η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ που αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν επίσης και εργαζόμενοι από τα μέσα μαζικής Μεταφοράς.

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ αντιδρούν στην εισοδηματική και εργασιακή πολιτική της κυβέρνησης διεκδικώντας μείωση του χρόνου εργασίας, αύξηση μισθών αλλά και αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Λεωφορεία

Σύμφωνα με την απόφαση ου Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία αναμένεται να κινηθούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, λόγω της στάσεως εργασίας που θα πραγματοποιήσουν (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Στην απεργία θα συμμετάσχουν επίσης τα τρόλεϊ μετά την απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα λεωφορεία που πραγματοποιούν δρομολόγια που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής θα κινηθούν κανονικά.

Μέσα σταθερής τροχιάς

Το Μετρό ( Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως και τις 17:00 το απόγευμα προκειμένου να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Ωστόσο αναμένονται και ανακοινώσεις και άλλων σωματείων που αφορούν την λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό και τραμ).

Μετρό

Το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ, στην ανακοίνωσή του αναφέρεται στα κύρια αιτήματα της απεργίας:

  • Απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.
  • Μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
  • Επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Στην 24ωρη απεργία θα συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ταξί

Τη συμμετοχή στην απεργία ανακοίνωσε επίσης και το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην 24ωρη πανελλαδικη απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί, (εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ) θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

  • Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.
  • Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς.
  • Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.
  • Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.
  • Νοσοκομειακές πτήσεις.
  • Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
  • Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

