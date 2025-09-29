Πέθανε ο δημοσιογράφος Ντίνος Βγενόπουλος

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Κυριακής (28/9) ο δημοσιογράφος Ντίνος Βγενόπουλος, έπειτα από σύντομη ασθένεια, σκορπίζοντας θλίψη στο δημοσιογραφικό χώρο, αλλά και την τοπική κοινωνία της Αχαΐας.

Ο Ντίνος Βγενόπουλος ήταν παντρεμένος με τη Ζωή Λαγογιάννη, με την οποία απέκτησαν δύο γιους, τον Ανδρέα και τον Άγγελο.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του δημάρχου Πατρέων

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Ντίνου Βγενόπουλου, δηλώνοντας: «Ο Ντίνος Βγενόπουλος διακρίθηκε για την ψύχραιμη, καθαρή και διεισδυτική του ματιά, την ευθυκρισία του, καθώς και για το χιούμορ του, στοιχεία με τα οποία υπηρέτησε με συνέπεια και ανιδιοτέλεια τη δημοσιογραφία. Με ψυχραιμία και γενναιότητα έδωσε και τη μάχη του για τη ζωή μέχρι και την τελευταία στιγμή. Έτσι θα μείνει στη μνήμη όλων όσων τον γνωρίσαμε».

Τέλος, ο Δήμαρχος εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στη σύζυγο, στα παιδιά, στα αδέλφια και σε όλους τους οικείους του εκλιπόντος.

