Πέθανε ο Απόστολος Αλεξάκης - Ήταν πρωτεργάτης στο συνεταιριστικό εγχείρημα των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ

Υπό την προεδρία του, τα σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ αναπτύχθηκαν δυναμικά

Απόστολος Αλεξάκης
Πέθανε σήμερα, Σάββατο (27/9), στην Κρήτη ο επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με το μεγάλο συνεταιριστικό εγχείρημα των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ, δίνοντας νέα πνοή στα παραδοσιακά συνοικιακά μπακάλικα.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Κυριακή, στις 4 μ.μ. στο χωριό του, τον Φουρνέ Κυδωνίας, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο νεκροταφείο Αγίου Παντελεήμονος Φουρνέ. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 2 μ.μ., όπως αναφέρει το zarpanews.gr.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Αλεξάκης

Ο Απόστολος Αλεξάκης υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος του Καταναλωτικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ, του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ). Παράλληλα, υπήρξε βασικός μέτοχος της τηλεόρασης ΚΥΔΩΝ και ιδρυτής της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης.

Γεννημένος στις 26 Μαΐου 1944 στον Φουρνέ Χανίων, μεγάλωσε σε εξαμελή οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας του, φρουτέμπορος, πάλεψε να στηρίξει την οικογένεια σε δύσκολα χρόνια, εμφυσώντας στον Απόστολο αξίες όπως εργατικότητα, επιμονή και αλληλεγγύη.

Σε νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου έζησε 16 χρόνια και εργάστηκε στο τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ. Το 1976 γνώρισε τη σύζυγό του, Μαρία, με την οποία δημιούργησαν οικογένεια και απέκτησαν τον γιο τους, Δημήτρη, που υπήρξε «το πρώτο μεγάλο δώρο της ζωής του».

Το 1981 επέστρεψε στα Χανιά, τον «χρυσό τόπο» του όπως συνήθιζε να λέει, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η ηγετική πορεία του στον συνεταιρισμό ΙΝΚΑ

Το 1982 ανέλαβε πρόεδρος του Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ, θέση στην οποία παρέμεινε αδιάκοπα επί 43 χρόνια, έως το τέλος της ζωής του. Η βασική του αρχή ήταν: «Οι Καταναλωτές Αγοράζουν – Οι Καταναλωτές Πωλούν – Οι Καταναλωτές Κερδίζουν».

Υπό την προεδρία του, ο Συνεταιρισμός αναπτύχθηκε δυναμικά, αποκτώντας συμμετοχές σε τοπικές επιχειρήσεις όπως η Νέα Τηλεόραση, ο ραδιοφωνικός σταθμός TOP FM, η ΕΤΑΝΑΠ, η ΒΙΟΧΥΜ, η ΑΝΕΚ και άλλες. Παράλληλα, το ΙΝΚΑ ανέλαβε σημαντικές κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, στηρίζοντας ιδρύματα και σωματεία, μεταξύ των οποίων το ΚΗΦΑΑΜΕΑ, το Ίδρυμα Αυτιστικών Παιδιών «Η Μεγαλόχαρη» και το Ανουσιάκειο Ίδρυμα.

Το 1994 υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΕΛΟΜΑΣ μαζί με μεγάλους συνεταιρισμούς σούπερ μάρκετ, ενώ διετέλεσε πρόεδρος και υπεύθυνος αγορών έως τον Ιούλιο του 2022, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία ενός ισχυρού ελληνικού ομίλου. Το 2005 εξελέγη πρόεδρος του ΣΕΣΜΕ, όπου υπηρέτησε έως το 2007.

Με την πολύχρονη δράση του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη συνεργατών, φίλων και συμπολιτών του.

