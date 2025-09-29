Ζάκυνθος: Καταρράκτες λάσπης στο Καμπί - Έπεσαν 157 τόνοι νερού ανά στρέμμα όλη την ημέρα

Έντονη καταιγίδα με τεράστια ύψη βροχής έπληξε τη Ζάκυνθο την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και εικόνες που θύμιζαν καταρράκτες λάσπης στην περιοχή του Καμπιού.

Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η Ζάκυνθος κατέγραψε το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα την Κυριακή, με 156,6 χιλιοστά νερού – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε 157 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές, με φερτά υλικά να παρασύρονται και να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις. Στην περιοχή του Καμπιού, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λάσπης, ενώ πολλά σημεία χρειάστηκε να εκκενωθούν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Όπως δείχνει η καταγραφή των σταθμών, βροχή άνω του 1 χιλιοστού σημειώθηκε σε 293 από τους 544 ενεργούς σταθμούς πανελλαδικά (~54%), με υψηλά ύψη να καταγράφονται επίσης σε Πύργο (88,8 χιλιοστά) και Κυπαρισσία (82,2 χιλιοστά).

Η Πολιτική Προστασία και οι τοπικές αρχές συνιστούν στους κατοίκους αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας μετακινήσεις στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Εν τω μεταξύ, συνεργεία βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για καθαρισμό δρόμων, απεγκλωβισμούς και την αντιμετώπιση κατολισθήσεων.

Το φαινόμενο υπογραμμίζει την ένταση των καιρικών φαινομένων και την ανάγκη για προληπτικά μέτρα, ιδιαίτερα σε περιοχές με δύσκολη γεωμορφολογία όπως η Ζάκυνθος.

Διαβάστε επίσης