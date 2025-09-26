Σεισμός 3,4 Ρίχτερ νότια της Ζάκυνθου

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:47 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 26/9), σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, νότια της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 28,6 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 19 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά των Στροφάδων

3,6 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), κατέγραψε το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 28 χλμ., και επίκεντρο τα 41 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της Ζακύνθου.

Είχαν προηγηθεί 3,1 Ρίχτερ

Σε κοντινή απόσταση, είχε σημειωθεί στις 00:40, σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Οι σεισμοί, όπως τους κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στις Ορθονιές Ελατιών Ζακύνθου.