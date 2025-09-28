Κακοκαιρία: 114 τόνοι βροχής ανά στρέμμα έπεσαν στη Ζάκυνθο - Μικροπροβλήματα σε άλλες περιοχές

Η βροχή, μέχρι στιγμής, πέφτει σταδιακά και δεν έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα σε καμία περιοχή της χώρας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Κακοκαιρία: 114 τόνοι βροχής ανά στρέμμα έπεσαν στη Ζάκυνθο - Μικροπροβλήματα σε άλλες περιοχές
Μικροπροβλήματα προκάλεσε η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου στη Δυτική Ελλάδα, καθώς δεν επαληθεύθηκαν οι δυσμενέστερες εκδοχές των μετεωρολογικών προγνώσεων.

Μέχρι τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, στη Ζάκυνθο είχε πέσει η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής, στα 113,8 χιλιοστά – που αντιστοιχεί σε 113,8 τόνους νερού ανά στρέμμα. Η πυροσβεστική ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει σε καμία περίπτωση καθώς η βροχή έπεσε σταδιακά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στην Κεφαλονιά, λόγω της βροχής, τέσσερις πτήσεις δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Αργοστολίου, σήμερα Κυριακή, με αποτέλεσμα, εκατοντάδες επιβάτες να εγκλωβιστούν επί ώρες στις αίθουσες αναμονής.

Στην Ιθάκη, η βροχή προκάλεσε περιορισμένες κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα και κατά τόπους η κυκλοφορία εκτυλίσσεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.

Στην Αχαΐα, το απόγευμα της Κυριακής πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι συνοδεύονται από βροχή και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, το απόγευμα της Κυριακής, οι εκπρόσωποι των αρχών εκτίμησαν την κατάσταση και επικαιροποίησαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους, ο οποίος προβλέπει τη διασπορά ανθρώπινου δυναμικού και μηχανημάτων σε καίρια σημεία της περιοχής, ώστε να υπάρχει άμεση δυνατότητα επέμβασης όπου χρειαστεί.

Μικροπροβλήματα από την κακοκαιρία είχαμε και στην Ηλεία, καθώς μέχρι το απόγευμα της Κυριακής είχαν πέσει 84,4 χιλιοστά βροχής στον Πύργο, 65 χιλιοστά στην Ανδρίτσαινα και 64 στην Ωλένη.

Χάρτης του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τα ύψη βροχής

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιήθηκε σήμερα Κυριακή 28-9-2025 σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025) στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και κατά διαστήματα στις περιοχές Λευκάδας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας.

Να σημειωθεί πως το βράδυ του Σαββάτου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε αναβαθμίσει το Έκτακτο Δελτίο, λόγω της επικινδυνότητας των φαινομένων.

Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

Δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, με τον Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Η γενική τάση του καιρού μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου δείχνει θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Δείτε αναλυτικά στον χάρτη τις περιοχές και τις ώρες με τα ισχυρά φαινόμενα, όπως τα παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σχόλια

