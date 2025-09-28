Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σήμερα Κυριακή 28-9-2025 σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025) στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και κατά διαστήματα στις περιοχές Λευκάδας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας.

Να σημειωθεί πως το βράδυ του Σαββάτου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε αναβαθμίσει το Έκτακτο Δελτίο, λόγω της επικινδυνότητας των φαινομένων.

Νέα πρόγνωση Τσατραφύλλια - Γιατί η κακοκαιρία δεν έχει «χτυπήσει» ακόμα

Με νέα του ανάρτηση στα social media ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ανέλυσε το γιατί η επερχόμενη κακοκαιρία δεν έχει «χτυπήσει» όπως αναμενόταν τη Δυτική Ελλάδα.

Όπως υπογραμμίζει το σύστημα κινείται αργά και τα περισσότερα φαινόμενα τα δίνει στα ανοιχτά του Ιονίου ενώ τονίζει πως αναμένεται να «πέσουν» 50 τόνοι ποιοτικής βροχής.

Παράλληλα ο κύριος Τσατραφύλλιας τονίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει προβλήματα από την κακοκαιρία.

Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

Δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, με τον Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Η γενική τάση του καιρού μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου δείχνει θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Δείτε αναλυτικά στον χάρτη τις περιοχές και τις ώρες με τα ισχυρά φαινόμενα, όπως τα παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου.

