Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

Δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, με τον Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, βροχές θα σημειωθούν σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Βέροια και Κιλκίς, ενώ στα δυτικά, και ειδικά σε Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο και Καλαμάτα, οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες και απαιτούν προσοχή. Ακόμη πιο ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, με Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Αγρίνιο να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στην Αττική αναμένονται βροχές από το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα νότια-νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς και σε Πρέβεζα και Καρδίτσα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 21 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια θα κυμανθεί από 17 έως 20, ενώ στα νότια θα αγγίξει τους 26 βαθμούς. Στα δυτικά οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 19 έως 23 βαθμούς και στα ανατολικά από 22 έως 24.

Τη Δευτέρα οι βροχές θα μετακινηθούν προς τις Κυκλάδες και τα νοτιοδυτικά της Κρήτης, επηρεάζοντας στη συνέχεια και τα βόρεια Δωδεκάνησα.

Την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπονται παροδικές βροχές στο βορειοδυτικό Αιγαίο, στην ανατολική Θεσσαλία και στα ανατολικά της Πελοποννήσου.

Ωστόσο, από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει εκ νέου έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα.

Η γενική τάση του καιρού μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου δείχνει θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Δείτε αναλυτικά στον χάρτη τις περιοχές και τις ώρες με τα ισχυρά φαινόμενα, όπως τα παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία

Σήμερα, μέχρι αργά το βράδυ, αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας έντονη κακοκαιρία. Ενδεικτικό είναι ότι η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδόσει την Παρασκευή σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Η προειδοποίηση αυτή έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές, οι οποίες προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί από την έντονη κακοκαιρία που αναμένεται.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και σήμερα το βράδυ:

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα

Παρά το ότι μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής δεν υπήρξαν κάπου προβλήματα από την κακοκαιρία, νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου εστάλη μήνυμα 112 σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, εν όψει της κακοκαιρίας που εκτιμάται ότι θα πλήξει περιοχές της δυτικής Ελλάδας από αργότερα απόψε έως και την Κυριακή.

Το μήνυμα εστάλη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Άρτα και Πρέβεζα. Έχει χαρακτήρα προειδοποιητικό και καλεί τους κατοίκους των περιοχών που το έλαβαν να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους από το βράδυ του Σαββάτου έως και το βράδυ της Κυριακής.

