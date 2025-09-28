Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

Το φθινόπωρο δείχνει τα... δόντια του!

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, με τον Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, βροχές θα σημειωθούν σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Βέροια και Κιλκίς, ενώ στα δυτικά, και ειδικά σε Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο και Καλαμάτα, οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες και απαιτούν προσοχή. Ακόμη πιο ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, με Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Αγρίνιο να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στην Αττική αναμένονται βροχές από το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα νότια-νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς και σε Πρέβεζα και Καρδίτσα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 21 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια θα κυμανθεί από 17 έως 20, ενώ στα νότια θα αγγίξει τους 26 βαθμούς. Στα δυτικά οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 19 έως 23 βαθμούς και στα ανατολικά από 22 έως 24.

Τη Δευτέρα οι βροχές θα μετακινηθούν προς τις Κυκλάδες και τα νοτιοδυτικά της Κρήτης, επηρεάζοντας στη συνέχεια και τα βόρεια Δωδεκάνησα.

Την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπονται παροδικές βροχές στο βορειοδυτικό Αιγαίο, στην ανατολική Θεσσαλία και στα ανατολικά της Πελοποννήσου.

Ωστόσο, από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει εκ νέου έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα.

Η γενική τάση του καιρού μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου δείχνει θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Δείτε αναλυτικά στον χάρτη τις περιοχές και τις ώρες με τα ισχυρά φαινόμενα, όπως τα παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία

Σήμερα, μέχρι αργά το βράδυ, αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας έντονη κακοκαιρία. Ενδεικτικό είναι ότι η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδόσει την Παρασκευή σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Η προειδοποίηση αυτή έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές, οι οποίες προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί από την έντονη κακοκαιρία που αναμένεται.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και σήμερα το βράδυ:

  • στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),
  • την Αιτωλοακαρνανία,
  • τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και
  • τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα

Παρά το ότι μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής δεν υπήρξαν κάπου προβλήματα από την κακοκαιρία, νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου εστάλη μήνυμα 112 σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, εν όψει της κακοκαιρίας που εκτιμάται ότι θα πλήξει περιοχές της δυτικής Ελλάδας από αργότερα απόψε έως και την Κυριακή.

Το μήνυμα εστάλη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Άρτα και Πρέβεζα. Έχει χαρακτήρα προειδοποιητικό και καλεί τους κατοίκους των περιοχών που το έλαβαν να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους από το βράδυ του Σαββάτου έως και το βράδυ της Κυριακής.

6fcbffc6-baeb-4583-a264-daa58f6b86b4-1.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Παπαρίζου: «Περαστικά στον αδελφό της»

10:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πολύμερος για Ντούσκο: «Κλαίμε όλοι από χαρά - Έκανε την κούρσα της ζωής του»

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα - Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο

10:12LIFESTYLE

Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»

10:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Συγκλονιστικός μετά το χρυσό - «Αφιερωμένο σ’ όλους τους Έλληνες»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους - Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Η κούρσα του Έλληνα πρωταθλητή που τον έκανε Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για απεργία πείνας Πάνο Ρούτσι: «Η Πολιτεία πρέπει να στέκεται με δίπλα στους ανθρώπους που πονούν»

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Tην Δευτέρα στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εξετάζουμε σοβαρά την απαγόρευση χρήσης social media από παιδιά» είπε ο Μητσοτάκης στην Αυστραλή μητέρα 15χρονης που αυτοκτόνησε λόγω bullying

09:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος!

09:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή 20 νεαρών

09:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Terminator» ο Τσικίνιο - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο»

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για «κίνδυνο έκρηξης» στο ρωσικό υποβρύχιο «Νοβοροσίσκ» από διαρροή καυσίμων - Πιθανώς να βρίσκεται στη Μεσόγειο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη ανακαίνισε το σπίτι μετά την ταφή της μητέρας της

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

09:01ΕΛΛΑΔΑ

29 Σεπτεμβρίου 1945: Η τραγωδία του Empire Patrol - Η νύχτα που το πλοίο έγινε κολαστήριο για εκατοντάδες Κύπριους

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Stellantis IBIS: Νέα καινοτόμος τεχνολογία μπαταριών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

10:12LIFESTYLE

Κόντρα Καλλιακμάνη-Μπαλάσκα για το... στέρνο: «Δεν είναι καθόλου αστείο»

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους - Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Η κούρσα του Έλληνα πρωταθλητή που τον έκανε Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

09:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Χρυσός ο Στέφανος Ντούσκος!

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη ανακαίνισε το σπίτι μετά την ταφή της μητέρας της

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

09:01ΕΛΛΑΔΑ

29 Σεπτεμβρίου 1945: Η τραγωδία του Empire Patrol - Η νύχτα που το πλοίο έγινε κολαστήριο για εκατοντάδες Κύπριους

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

10:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Ντούσκος: Συγκλονιστικός μετά το χρυσό - «Αφιερωμένο σ’ όλους τους Έλληνες»

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για απεργία πείνας Πάνο Ρούτσι: «Η Πολιτεία πρέπει να στέκεται με δίπλα στους ανθρώπους που πονούν»

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ