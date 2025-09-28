Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες και πολύ νερό - Η πρόβλεψη του αμερικανικού GFS για την Ελλάδα

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει τη δυτική Ελλάδα και σύμφωνα με το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο GFS, οι βροχοπτώσεις θα διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες.

Παρά τις αρχικές δυσκολίες στην ακριβή πρόβλεψη της κίνησης των φαινομένων, καθώς το σύστημα παρέμεινε σταθερό στο Ιόνιο Πέλαγος το πρώτο 12ωρο, η γενική εικόνα για το επερχόμενο διάστημα είναι σαφώς βροχερή.

Τα προγνωστικά στοιχεία από το GFS, που συνάδουν με τις εκτιμήσεις του ευρωπαϊκού μοντέλου, επιβεβαιώνουν την εμφάνιση νέας κακοκαιρίας από την Τετάρτη. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε όλη τη χώρα, με ένταση που αναμένεται να διαρκέσει έως και τη Δευτέρα.

Η διατήρηση των βροχοπτώσεων και η παρουσία διαταραχών στην ατμόσφαιρα, καθιστούν την περίοδο αυτή ιδιαίτερα υγρή και ασταθή.

Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη προοπτική έως τις 11 Οκτωβρίου δείχνει αυξημένη πιθανότητα διαδοχικών βροχοπτώσεων, καθώς η χώρα μας αναμένεται να επηρεαστεί από συνεχόμενα περάσματα διαταραχών.

