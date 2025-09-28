Καιρός: Νέα πρόγνωση Τσατραφύλλια - Γιατί η κακοκαιρία δεν έχει «χτυπήσει» ακόμα

Με νέα του ανάρτηση στα social media ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ανέλυσε το γιατί η επερχόμενη κακοκαιρία δεν έχει «χτυπήσει» όπως αναμενόταν τη Δυτική Ελλάδα.

Όπως υπογραμμίζει το σύστημα κινείται αργά και τα περισσότερα φαινόμενα τα δίνει στα ανοιχτά του Ιονίου ενώ τονίζει πως αναμένεται να «πέσουν» 50 τόνοι ποιοτικής βροχής.

Παράλληλα ο κύριος Τσατραφύλλιας τονίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει προβλήματα από την κακοκαιρία.

Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

Δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, με τον Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Η γενική τάση του καιρού μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου δείχνει θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Δείτε αναλυτικά στον χάρτη τις περιοχές και τις ώρες με τα ισχυρά φαινόμενα, όπως τα παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου.