Άνδρος: Για κακούργημα κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε νεκρό

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 54χρονου ψαροντουφεκά που αγνοείτο από το απόγευμα της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή «Κάμπανος» της Άνδρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη της Ομάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ανασύρθηκε στην επιφάνεια. Η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου και παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστες, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Άνδρου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο άτυχος 54χρονος μαζί με τον 43χρονο, είχαν μεταβεί την Τετάρτη (24/9) με ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή «Κάμπανος» για υποβρύχια αλιεία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο 43χρονος έχασε την επαφή με τον 54χρονο, ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση. Ωστόσο, αντί να καλέσει άμεσα σε βοήθεια, επέστρεψε με το ταχύπλοο στο λιμάνι Μαρκοπούλου και μόλις το επόμενο πρωί ειδοποίησε ότι ο φίλος του αγνοείτο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ξεκίνησαν έρευνες από περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιωτικό σκάφος με στέλεχος του Λιμενικού και ιδιώτη δύτη, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Στην Άνδρο μεταφέρθηκε και ειδικό κλιμάκιο της ΜΥΑ για τη συνέχιση των ερευνών, οι οποίες τελικά οδήγησαν στον εντοπισμό του άτυχου ψαροντουφεκά.

Από πλημμέλημα σε κακούργημα

Ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μαρκόπουλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα («Έκθεση σε κίνδυνο»). Ο 43χρονος μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και κρατείται στο Λιμεναρχείο Σύρου.

Η κατηγορία, που αρχικά διωκόταν σε βαθμό πλημμελήματος, έχει πλέον αναβαθμιστεί σε κακούργημα, γεγονός που αλλάζει δραματικά τη νομική διάσταση της υπόθεσης.

Ο 43χρονος αναμένεται το πρωί της Τρίτης (28/9) να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Σύρου για να απολογηθεί.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 54χρονου.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Άνδρου συνεχίζει την προανάκριση, ενώ οι δικαστικές εξελίξεις για τον 43χρονο αναμένεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της τακτικής Δικαιοσύνης.

