Συναγερμός στην Άνδρο: Αγνοείται 54χρονος ψαράς στην περιοχή Ακρωτήρι Καμπανούς

Οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) μέσω ενός περιπολικού σκάφους και ενός ιδιωτικού σκάφους.

Συναγερμός σήμανε στην Άνδρο για τον εντοπισμό 54χρονου ψαρά στην θαλάσσια περιοχή Ακρωτήρι Καμπανού.

