Συναγερμός στην Άνδρο: Αγνοείται 54χρονος ψαράς στην περιοχή Ακρωτήρι Καμπανούς
Οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.)
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Άνδρο για τον εντοπισμό 54χρονου ψαρά στην θαλάσσια περιοχή Ακρωτήρι Καμπανού.
Οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) μέσω ενός περιπολικού σκάφους και ενός ιδιωτικού σκάφους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Σεισμός τώρα στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:55 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ