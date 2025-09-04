Συναγερμός στην Παλαιόχωρα για εντοπισμό σορού – Φόβοι ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο ψαροτουφεκά

Στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιόχωρας Χανίων, εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (4/9) μια σορός που εικάζεται ότι ανήκει στον 56χρονο ψαροτουφεκά που αγνοούνταν από την περασμένη Δευτέρα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, ιδιωτικού σκάφους και ιδιώτη δύτη.

Αυτή την ώρα, στην περιοχή μεταβαίνει η ΕΜΑΚ για την ανάσυρση της σορού, ενώ οι αρχές παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή για την ολοκλήρωση της επιχείρησης.