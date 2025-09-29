Ρόδος: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο από δύο κουκουλοφόρους με λεία άνω των 500.000 ευρώ

Κοσμηματοπωλείο στην Ρόδο έγινε στόχος ληστών το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Κολύμπια της Ρόδου.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, λίγο μετά τις 20:30 χθες το βράδυ, ο ιδιοκτήτης, βγήκε για λίγα λεπτά στο πίσω μέρος του χώρου όπου βρίσκεται η τουαλέτα του καταστήματος, όταν ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλες και μάσκες από καουτσούκ.

Ο ένας τον ακινητοποίησε και τον χτύπησε, ενώ ο δεύτερος μπήκε στο κοσμηματοπωλείο και άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η λεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφαλείας με συναγερμό καπνού, οι δράστες κατάφεραν να εξαφανιστούν.

Η Ασφάλεια Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη των ληστών.