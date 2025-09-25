Βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή σε κοσμηματοπωλείο της Καλιφόρνια από συμμορία 20 ληστών

Η στιγμή της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο

Επτά συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από ένοπλη ληστεία σε εμπορικό κέντρο στη βόρεια Καλιφόρνια, κατά την οποία συμμορία περίπου 20 ατόμων έκλεψε κοσμήματα αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Η ληστεία συνέβη την περασμένη Δευτέρα στο κατάστημα Heller Jewelers στο City Center Bishop Ranch. Οι δράστες χρησιμοποίησαν λοστούς και αφαίρεσαν όσα κοσμήματα υπήρχαν στις προθήκες.

Οι αστυνομικοί καταδίωξαν τα οχήματα των κακοποιών, αλλά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προκειμένου να μην κινδυνεύσουν πολίτες. Ωστόσο με τη βοήθεια βίντεο, κατάφεραν να συλλάβουν επτά από τους περίπου 20 εμπλεκόμενους.

Οι συλληφθέντες προέρχονται από την περιοχή του Οκλαντ, ηλικίας 17 έως 31 ετών, και φέρεται να έχουν διαπράξει παρόμοια αδικήματα σε όλη την περιοχή.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει ανακτήσει δύο όπλα και κάποια από τα κοσμήματα που «πέταξαν» οι ληστές, ενώ πολλά από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία είχαν δηλωθεί κλεμμένα.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως «καλοστημένη και απαιτεί εκτενή διερεύνηση».