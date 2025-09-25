ΗΠΑ: Γυναίκα κέρδισε 150.000 δολάρια σε λαχείο και τα δώρισε όλα σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις

Μια γυναίκα από την Βιρτζίνια των ΗΠΑ, η οποία κέρδισε 150.000 δολάρια σε λαχείο, δώρισε όλα της τα κέρδη σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις που είναι σημαντικές για την ίδια.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WISTV, η Carrie Edwards έδωσε 50.000 δολάρια στην Association for Frontotemporal Degeneration, μια οργάνωση που χρηματοδοτεί έρευνες για την πρόωρη άνοια, ενώ παράλληλα παράσχει οικονομική βοήθεια στις οικογένειες ατόμων που πάσχουν από την ασθένεια.

Η δωρεά έγινε στο όνομα της Carrie και του αποθανόντος συζύγου της, Steve, ο οποίος έπασχε από άνοια.

«Αυτή η υπόθεση είναι βαθιά προσωπική», δήλωσε η ίδια. «Ήθελα αυτό το δώρο να ρίξει φως στις οικογένειες που παλεύουν με αυτή την ασθένεια και στους ερευνητές που εργάζονται για την εύρεση θεραπείας. Ο Θεός με ευλόγησε, ώστε να μπορέσω κι εγώ να ευλογήσω άλλους».

Η δεύτερη δωρεά έγινε στο Shalom Farms. Με έδρα το Ρίτσμοντ, αυτή η οργάνωση παρέχει τρόφιμα σε μη προνομιούχους κατοίκους και άτομα με χαμηλό εισόδημα.

Τα τελευταία 50.000 δολάρια δόθηκαν στο Navy-Marine Relief Society, το οποίο βοηθά εν ενεργεία και συνταξιούχους ναυτικούς, πεζοναύτες και τις οικογένειές τους που έχουν οικονομικές ανάγκες.

«Αυτές οι τρεις οργανώσεις αντιπροσωπεύουν τη θεραπεία, την υπηρεσία και την κοινότητα», είπε η Edwards. «Η Shalom Farms θεραπεύει μέσω της τροφής, η AFTD φέρνει ελπίδα μέσω της έρευνας και η Navy-Marine Corps Relief Society συνεχίζει την παράδοση της υποστήριξης των στρατιωτικών οικογενειών σε περιόδους ανάγκης».

Η Edwards ελπίζει ότι οι δωρεές θα βοηθήσουν τις οργανώσεις, αλλά και ότι θα εμπνεύσουν παρόμοιες πράξεις καλοσύνης και γενναιοδωρίας μεταξύ των κατοίκων της Βιρτζίνια.

Με πληροφορίες από Good News Network

