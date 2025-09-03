ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Τέξας, όπου μια 83χρονη γυναίκα κέρδισε το λαχείο, εξασφαλίζοντας εκατομμύρια δολάρια, χωρίς όμως να παραλάβει έστω και ένα σεντ από το έπαθλο της.

Όλα ξεκίνησαν στις 17 Φεβρουαρίου του 2025, όταν η 83χρονη συνταξιούχος αγόρασε ένα λαχείο του Lotto Texas, εξασφαλίζοντας 71,5 εκατομμύρια ευρώ, μέσω μιας εφαρμογής για κινητά της Jackpocket Lottery. Όταν κοίταξε να δει αν κέρδισε, παρατήρησε ότι όλοι οι αριθμοί του λαχείου ταίριαζαν με εκείνους που κληρώθηκαν.

Μια εβδομάδα μετά, όμως, το Lotto Texas αποφάσισε να αναστείλει τη χρήση μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών τρίτων για την αγορά λαχείων, την εφαρμογή, δηλαδή, από όπου είχε αγοράσει το λαχείο της η 83χρονη.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η συνταξιούχος να βρεθεί σε ένα νομικό «κενό», καθώς αγόρασε το λαχείο της πριν την κλήρωση και ο κανόνας τέθηκε σε ισχύ πριν παραλάβει το έπαθλο της.

Η 83χρονη αποφάσισε να καταθέσει αγωγή κατά του Lotto Texas με τους δικηγόρους τους να εξηγούν ότι «δεν είναι νόμιμο να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού μετά την κλήρωση των νικητήριων αριθμών».

Η αγωγή που κατέθεσε η 83χρονη ισχυρίζεται ότι το Lotto Texas επιχειρεί να στερήσει από τον νικητή αυτό που δικαιούται, απαγορεύοντας την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε.

