ΗΠΑ: Άνδρας ξανακέρδισε λαχείο μέσα σε τέσσερα χρόνια - Εισέπραξε συνολικά 3 εκατομμύρια δολάρια

Ένας κάτοικος της Βόρειας Καρολίνας κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια σε λαχείο σκρατς, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την είσπραξη 2 εκατομμυρίων δολαρίων με την ίδια μέθοδο.

Η Εκπαιδευτική Λοταρία της Βόρειας Καρολίνας ανακοίνωσε ότι ο κάτοικος του Άσβιλ, Bobby White, αγόρασε πρόσφατα ένα σκρατς λαχείο Max-A-Million αξίας 30 δολαρίων στο κατάστημα Red Dot στην εθνική οδό North Carolina 213 στο Μαρς Χιλ.

Το λαχείο αποδείχθηκε ότι ήταν το πρώτο βραβείο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο White είχε επισκεφθεί προηγουμένως τα κεντρικά γραφεία της λοταρίας τον Νοέμβριο του 2021 για να παραλάβει ένα βραβείο 2 εκατομμυρίων δολαρίων από ένα λαχείο Premier Cash αξίας 20 δολαρίων.

Ο White δεν ανέφερε αν έχει άμεσα σχέδια για τα κέρδη του.

