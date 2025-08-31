ΗΠΑ: Άνδρας ξανακέρδισε λαχείο μέσα σε τέσσερα χρόνια - Εισέπραξε συνολικά 3 εκατομμύρια δολάρια

Είχε εισπράξει 2 εκατομμύρια δολάρια με σκρατς λαχείο πριν από τέσσερα χρόνια

Newsbomb

ΗΠΑ: Άνδρας ξανακέρδισε λαχείο μέσα σε τέσσερα χρόνια - Εισέπραξε συνολικά 3 εκατομμύρια δολάρια
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας κάτοικος της Βόρειας Καρολίνας κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια σε λαχείο σκρατς, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την είσπραξη 2 εκατομμυρίων δολαρίων με την ίδια μέθοδο.

Η Εκπαιδευτική Λοταρία της Βόρειας Καρολίνας ανακοίνωσε ότι ο κάτοικος του Άσβιλ, Bobby White, αγόρασε πρόσφατα ένα σκρατς λαχείο Max-A-Million αξίας 30 δολαρίων στο κατάστημα Red Dot στην εθνική οδό North Carolina 213 στο Μαρς Χιλ.

nc985sqr.jpg

Το λαχείο αποδείχθηκε ότι ήταν το πρώτο βραβείο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο White είχε επισκεφθεί προηγουμένως τα κεντρικά γραφεία της λοταρίας τον Νοέμβριο του 2021 για να παραλάβει ένα βραβείο 2 εκατομμυρίων δολαρίων από ένα λαχείο Premier Cash αξίας 20 δολαρίων.

Ο White δεν ανέφερε αν έχει άμεσα σχέδια για τα κέρδη του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν πέφτουν τα κοντέινερ από τα πλοία; Η αλήθεια πίσω από τα ταξίδια στα άγρια κύματα

10:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανακαλούνται δύο μάρκες κινητών τηλεφώνων άμεσα στην Ελλάδα

10:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Εκτός συνέχειας από το US Open η Ελληνίδα τενίστρια

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

10:16LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Βάφτισε τον γιο της - Τα έσοδα θα στηρίξουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

10:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Ταρεμί στην Ελλάδα

10:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας ξανακέρδισε λαχείο μέσα σε τέσσερα χρόνια - Εισέπραξε συνολικά 3 εκατομμύρια δολάρια

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανασκόπηση του πρωθυπουργού με ενεργειακό καλάθι, εργασιακά και ΔΕΘ

09:58LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Αγκαλιά με τον γιο της στις διακοπές της

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Αρμενία

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Ανατρεπτική παρέμβαση συγκοινωνιολόγου για την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

09:33TRAVEL

Θεσσαλονίκη: Τα «ζωντανά μνημεία της Μακεδονίας» με τα ιστορικά λιθόκτιστα γεφύρια του Κρουσοβίτη

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Δεξιά ατζέντα» είναι η δική μας στρατηγική - Τι απαντά για το κόμμα Σαμαρά

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

09:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικός Τουρισμός 2025: Αύξηση αφίξεων και εσόδων - Πιέσεις στα ξενοδοχεία της Αθήνας

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή - Πώς θα λειτουργεί

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκινάει σήμερα νέος στόλος με 200 τόνους βοήθειας για να «σπάσει την πολιορκία» της Γάζας: Από πού αναχωρεί και ποιοι συμμετέχουν

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τα 10+1 μέτρα για τη μεσαία τάξη - «Ανάσα» για 4 εκατομμύρια πολίτες

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και πάνω από 20.000 κεραυνοί έπεσαν σε όλη τη χώρα - Πού καταγράφηκε το φαινόμενο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Συγκλονίζουν τα λόγια της 8χρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει ο ίδιος τον οδηγό της μηχανής

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τα 10+1 μέτρα για τη μεσαία τάξη - «Ανάσα» για 4 εκατομμύρια πολίτες

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιογράφος πήγε να καλύψει το τροχαίο στην Εύβοια και τον τράκαρε νιόπαντρο ζευγάρι - «Δεν μπορούσε να μιλήσει από τη μέθη»

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

10:16LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Βάφτισε τον γιο της - Τα έσοδα θα στηρίξουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επελαύνει η κακοκαιρία που άφησε πίσω της «χαλασμό» - Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι - Ποιες περιοχές χτυπάει σήμερα - Δείτε LIVE την πορεία της

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μίλησε για τα τροχαία, και λίγους μήνες μετά «έσβησε» ο αδελφός της - Θρήνος στην Εύβοια για τον Γιάννη και τη Λίλα που χάθηκαν στην άσφαλτο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανασκόπηση του πρωθυπουργού με ενεργειακό καλάθι, εργασιακά και ΔΕΘ

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια εμφανίστηκε στη Κόστα Ρίκα - Ο μοναδικός του είδους του που έχει εντοπιστεί - Δείτε βίντεο

10:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανακαλούνται δύο μάρκες κινητών τηλεφώνων άμεσα στην Ελλάδα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η σοκαριστική απολογία της οδηγού της Porsche που εγκατέλειψε τους τραυματίες στη Θέρμη

09:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Δεξιά ατζέντα» είναι η δική μας στρατηγική - Τι απαντά για το κόμμα Σαμαρά

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ