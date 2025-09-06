Το Powerball έφτασε τα 1,8 δισ. δολάρια - Το δεύτερο μεγαλύτερο τζάκποτ στην ιστορία των ΗΠΑ

Μια ηλεκτρονική πινακίδα δείχνει το ποσό των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το πλήθος περιμένει στην ουρά για να αγοράσει λαχνούς στο κατάστημα Bluebird Liquor στο Χόθορν της Καλιφόρνια, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Το τζάκποτ του Powerball έχει φτάσει στο εντυπωσιακό ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το δεύτερο μεγαλύτερο τζάκποτ στην ιστορία των λαχειοφόρων αγορών των ΗΠΑ.

Από τις 31 Μαΐου, έχουν πραγματοποιηθεί 41 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς να έχει υπάρξει μεγάλος νικητής. Η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο βράδυ.

Οι πιθανότητες νίκης στο Powerball, 1 στις 292,2 εκατομμύρια, έχουν σχεδιαστεί για να συγκεντρώνονται μεγάλα ποσά, με τα έπαθλα να γίνονται όλο και μεγαλύτερα όταν κανείς δεν κερδίζει.

Τα λαχεία Powerball κοστίζουν 2 δολάρια και το παιχνίδι προσφέρεται σε 45 πολιτείες, καθώς και στην Ουάσιγκτον, το Πουέρτο Ρίκο και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

