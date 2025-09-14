Ξέχασαν το τυχερό δελτίο πάνω στο ψυγείο μία εβδομάδα - Δεν ήξεραν ότι κέρδισαν 13.000.000 δολάρια

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ανακάλυψε έκπληκτο, ότι μία εβδομάδα νωρίτερα είχε γίνει εκατομμυριούχο, αλλά δεν το γνώριζε επειδή είχε ξεχάσει το τυχερό δελτίο πάνω στο ψυγείο.

Το ζευγάρι από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας κέρδισε 13 εκατομμύρια δολάρια στην κλήρωση Powerball.

Η διοργανώτρια εταιρία ωστόσο δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους νικητές, καθώς δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο κλαμπ των μελών του, ενώ το δελτίο είχε παιχτεί σε κατάστημα.

Αυτό σήμαινε ότι η εταιρεία έπρεπε να περιμένει να το συνειδητοποιήσουν οι νικητές και να εμφανιστούν.

Ευτυχώς, οι δύο ηλικιωμένοι, αν και χρειάστηκε μία εβδομάδα, εντόπισα το νικητήριο δελτίο τυχαία στο ψυγείο τους.

«Αυτό είναι τρελό! Είμαι σε σοκ!» φέρεται να είπε η σύζυγος στην εταιρία όταν επικοινώνησε.

«Αυτό είναι απίστευτο. Δεν είχαμε ιδέα, και όλο αυτό το διάστημα το εισιτήριο καθόταν στο ψυγείο μας».

Ομολόγησε ότι αυτή και ο σύζυγός της ήταν «και οι δύο πολύ απασχολημένοι» και κατά κάποιο τρόπο ξέχασαν να ελέγξουν το δελτίο τους στο Powerball με τους αριθμούς μέσα στο χάος της ζωής.

Η γυναίκα αποκάλυψε επίσης ότι οι χρυσοί αριθμοί επιλέχθηκαν εντελώς τυχαία και τυχαία.

Τώρα, το ανώνυμο ζευγάρι που «δούλεψε πολύ σκληρά» όλη του τη ζωή λέει ότι έχει μεγάλα σχέδια να ρίξει τα μετρητά - στα παιδιά και τα εγγόνια του.

Όσο για τους ίδιους, λένε ότι σχεδιάζουν να αγοράσουν ένα «μικρό σπίτι» και πλέον όπως ομολογούν τα σχέδιά τους αλλάζουν ριζικά. Να συνεχίσουν να εργάζονται ή να συνταξιοδοτηθούν

