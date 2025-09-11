O άνθρωπος που ξεγέλασε τον θάνατο 7 φορές, πριν κερδίσει το λαχείο - Η απίστευτη ιστορία του

Η τύχη σου χαμογελάει ή είναι με το μέρος σου, κάπως έτσι αντιμετωπίζουμε κάποιον που έχει σταθεί τυχερός. Στην περίπτωση όμως του Φραν Σέλακ από την Κροατία, έσπασε τα κοντέρ της λογικής.

Ο Φραν γεννήθηκε το 1929, σε μία πόλη νότια του Ζάγκρεμπ και ήταν δάσκαλος μουσικής.

Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι αυτός ο άνθρωπος, με συνηθισμένη εμφάνιση και διακριτικές συνήθειες, θα κατέληγε να γίνει ο πρωταγωνιστής μιας ιστορίας τόσο εκπληκτικής που αψηφά κάθε λογική. Ο Σέλακ πέρασε το κατώφλι της φήμης όχι λόγω του επαγγέλματός του, αλλά λόγω μιας σχεδόν απίστευτης διαδοχής επεισοδίων στα οποία εξαπάτησε τον θάνατο και στη συνέχεια πρόσθεσε ένα τελευταίο και απροσδόκητο χτύπημα της τύχης: να γίνει ο νικητής του τζακ ποτ της κροατικής λοταρίας.

Το πρώτο επεισόδιο συνέβη τον Ιανουάριο του 1962. Ο Σέλακ ταξίδευε με τρένο από το Σεράγεβο όταν ένας εκτροχιασμός ανέτρεψε τα βαγόνια πάνω από ένα παγωμένο ποτάμι. 17 νεκροί, ο ίδιος επέζησε με ένα κάταγμα στο χέρι και υποθερμία.

Το 1963, ενώ ταξίδευε με εμπορική πτήση, η πόρτα του αεροπλάνου άνοιξε ξαφνικά και τον εκτίναξε από το πιλοτήριο. Η πρόσκρουση ήταν άτυπη: έπεσε σε μια θημωνιά κοντά σε ένα αγρόκτημα, η οποία τον προστάτευσε από σοβαρό τραυματισμό. Άλλοι 19 επιβάτες δεν είχαν την ίδια μοίρα και πέθαναν λίγα λεπτά.

Τρία χρόνια αργότερα, το 1966, ο Selak έγινε μάρτυρας ενός νέου δυστυχήματος. Αυτή τη φορά, λεωφορείο έπεσε από μια γέφυρα στα νερά ενός ποταμού. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αλλά ο Selak επέζησε ξανά αφού κολύμπησε στην ακτή, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική του ιδιότητα ως άτομο ανθεκτικό στο θάνατο.

Φωτιές και περισσότεροι φόβοι στο δρόμο

Για τέσσερα χρόνια, δεν ενεπλάκη σε επικίνδυνα περιστατικά, αλλά το 1970 υπέστη άλλη μια αποτυχία. Σύμφωνα με το BBC, το αυτοκίνητο που οδηγούσε πήρε φωτιά ξαφνικά. Ο ίδιος ο Σέλακ κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα πριν εκραγεί. Τρία χρόνια αργότερα, το 1973, ένα πρόβλημα με μια αντλία καυσίμου έκανε τον κινητήρα να εκθέσει καυτό λάδι στην καμπίνα, καίγοντας τα μαλλιά του αλλά χωρίς να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Τα επεισόδια κινδύνου δεν σταμάτησαν. Το 1995, τον χτύπησε λεωφορείο ενώ διέσχιζε έναν δρόμο στο Ζάγκρεμπ. Τα τραύματα ήταν ελαφρά. Ένα χρόνο αργότερα, το 1996, βρέθηκε στα πρόθυρα της τραγωδίας μετά από πολλαπλή σύγκρουση με φορτηγό των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τη La Vanguardia, κατάφερε να πηδήξει από το όχημά του και κρατήθηκε από ένα δέντρο στην πλευρά μιας χαράδρας, το οποίο απέτρεψε πτώση σχεδόν εκατό μέτρων.

Αυτό το εκπληκτικό ρεκόρ επιβίωσης οδήγησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τους αναλυτές πιθανοτήτων να θεωρήσουν τον Σέλακ ως «τον πιο τυχερό άνθρωπο στον κόσμο».

Και το αποκορύφωμα της τύχη τους ήρθε το 2003, δύο ημέρες μετά τα 74α γενέθλιά του, κέρδισε το πρώτο βραβείο στην εθνική λοταρία της Κροατίας. Το ποσό ήταν περίπου 800.000 ευρώ.

Ο Σέλακ επέλεξε μια διακριτική ζωή αφού απέκτησε διεθνή φήμη. Χρησιμοποίησε μέρος του βραβείου για να αγοράσει ένα σπίτι και να δωρίσει χρήματα σε οικογένεια και φίλους, αλλά ποτέ δεν έδωσε στον εαυτό του υπερβολικές πολυτέλειες. Με την πάροδο του χρόνου, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι συνέχισε να δίνει μαθήματα μουσικής, να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή της κοινότητάς του και να αποφεύγει την επιδεικτικότητα.

Ο Φραν Σέλακ πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 2016.

