Κινέζοι χάκερς παραβίασαν αμερικανικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού εν μέσω εμπορικού πολέμου

Μια ομάδα από την Κίνα χάκαρε αμερικανικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού και δικηγορικά γραφεία στο πλαίσιο μιας εξελιγμένης εκστρατείας συλλογής πληροφοριών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Πεκίνο στην τρέχουσα εμπορική διαμάχη με την Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε την Τετάρτη η εταιρεία κυβερνοασφάλειας, Mandiant.

Οι χάκερς δραστηριοποιήθηκαν έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, χτυπώντας τις εταιρείες cloud computing στις οποίες βασίζονται πολλές αμερικανικές εταιρείες για την αποθήκευση σημαντικών δεδομένων, ανέφερε η Mandiant, η οποία ανήκει στην Google. Ως ένδειξη υπεροχής, οι Κινέζοι χάκερς έκλεψαν επίσης το ιδιόκτητο λογισμικό αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας και το χρησιμοποίησαν για να βρουν νέες αδυναμίες στο σύστημα και για να «εισχωρήσουν βαθύτερα στα δίκτυα», σύμφωνα με την Mandiant.

Το FBI ερευνά τις παραβιάσεις και οι αμερικανικές Αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν την πλήρη έκταση των επιθέσεων, σύμφωνα με πηγές του CNN.

Πρόκειται για μια νέα έκτακτη κατάσταση για τους ειδικούς του FBI στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι σε κάθε δεδομένη στιγμή ερευνούν πολλαπλές εξελιγμένες εκστρατείες κυβερνοκατασκοπείας από την Κίνα που στοχεύουν σε μυστικά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χάκερς παρέμεναν απαρατήρητοι για πάνω από ένα χρόνο, «συλλέγοντας αθόρυβα πληροφορίες», σύμφωνα με την Mandiant.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται μετά την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα την άνοιξη, με την επιβολή πρωτοφανών δασμών στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Οι δασμοί ανταπόδοσης προκάλεσαν αναταραχή και στις δύο κυβερνήσεις, οι οποίες προσπάθησαν να κατανοήσουν τις θέσεις της άλλης.

«Το FBI είναι ενήμερο για το θέμα και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας στις Αρχές και τον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε εκπρόσωπος του FBI στο CNN. «Ενθαρρύνουμε το κοινό να επικοινωνήσει με εμάς, αν πιστεύει ότι έχει πέσει θύμα της επίθεσης».

Οι αναλυτές της Mandiant δήλωσαν ότι οι συνέπειες των παραβιάσεων ενδέχεται να διαρκέσουν πολλούς μήνες. Οι Κινέζοι χάκερς είναι «πολύ δραστήριοι αυτήν την περίοδο», δήλωσε ο Charles Carmakal, διευθυντής τεχνολογίας της Mandiant. «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις που έχουν παραβιαστεί και δεν το γνωρίζουν».

«Αυτός είναι ο επικρατέστερος [κυβερνο] εχθρός των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Carmakal.

