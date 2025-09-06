Ιταλία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης ο Ιταλός υπουργός Άμυνας - «Αποτελεί μέρος σεναρίου υβριδικού πολέμου»

Ο υπουργός Κροσέτο μίλησε για την επίθεση χάκερ που υπέστη ο λογαριασμός του Χ, τοποθετώντας την στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου

Ιταλία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης ο Ιταλός υπουργός Άμυνας - «Αποτελεί μέρος σεναρίου υβριδικού πολέμου»
Οι λογαριασμοί του υπουργού Άμυνας της Ιταλίας Γκουίντο Κροσέτο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραβιάστηκαν την Πέμπτη από χάκερς. «Αυτό αποτελεί μέρος του σεναρίου υβριδικού πολέμου στο οποίο βρίσκονται πολλές δυτικές χώρες λόγω παρεμβολών από εχθρικά ξένα κράτη» δήλωσε ο Γκουίντο Κροσέτο.

Οι κυβερνοεγκληματίες κατάφεραν να κλέψουν τα στοιχεία σύνδεσής του και να παρακάμψουν άλλα μέτρα ασφαλείας.

Τα αποτελέσματα της επίθεσης ήταν αμέσως εμφανή. Ο λογαριασμός άρχισε να ζητά δωρεές σε κρυπτονομίσματα για διάφορους σκοπούς, από τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι μέχρι την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση κατέδειξε έναν από τους κινδύνους για τους οποίους ο ίδιος ο υπουργός έχει συχνά μιλήσει στο παρελθόν: αυτόν του να γίνουν στόχος κυβερνοεπιθέσεων πολιτικοί και ηγετικές προσωπικότητες στην κυβέρνηση μιας χώρας.

Ο Κροσέτο εξήγησε στην Corriere della Sera ότι η πρόσβαση σε έναν επίσημο λογαριασμό ενός υπουργού, ειδικά σε αυτόν της Άμυνας, δεν είναι απλή επιχείρηση.

Τις επόμενες ημέρες, ο υπουργός θα καταθέσει πιθανότατα καταγγελία για την παραβίαση του λογαριασμού του, ενώ περιμένει την έκθεση της εταιρείας του Musk για το τι συνέβη. Ο ίδιος έχει πλέον καταφέρει να ανακτήσει την κατοχή του λογαριασμού του και να τον καθαρίσει από τα ψεύτικα μηνύματα, αλλά το θέμα παραμένει.

Και έτσι το πρώτο ερώτημα που του έρχεται είναι αν γνωρίζει ή αν έχει ιδέα ποιος μπορεί να μπήκε στο προφίλ του και γιατί. Χαμογελάει: «Έχω πολλούς εχθρούς, πολλοί μπορεί να ήταν... Δεν είμαι κάποιος που κρύβει τις απόψεις του». Αλλά δεν μπορεί, φυσικά, να πει τίποτα γι' αυτό, και δεν θέλει πραγματικά να αστειεύεται γι' αυτό.

Οι ιταλικές Αρχές πιστεύουν ότι επρόκειτο για ρωσική επίθεση. Μπορεί να προέρχονται από τη Ρωσία; Ή μήπως από την Κίνα, η οποία, σύμφωνα με τους New York Times, έχει κλέψει δεδομένα εκατομμυρίων και εκατομμυρίων Αμερικανών αλλά και άλλων δυτικών χωρών μέσω χάκερ; Αν πρόκειται για κατασκοπεία και αντικατασκοπεία,ακόμη και μεταξύ συμμάχων, ή ακόμη και εσωτερική; Το θέμα είναι λεπτό. Και ακριβώς ο Crosetto προειδοποιεί να μην υποτιμήσουμε τα νέα μέσα πολέμου και επιρροής στην παγκόσμια κοινή γνώμη.

«Για να αποκτήσω πρόσβαση στο προφίλ μου, υπάρχει μια σειρά από μηχανισμούς ασφαλείας. Άλλαξαν τη διεύθυνση email μου και κατάφεραν να ξεπεράσουν τους ελέγχους ασφαλείας, οι οποίοι είναι προφανώς πολύ αυστηροί σε μια συσκευή του Υπουργείου Άμυνας. Δεν πρόκειται για κάτι συνηθισμένο. Φυσικά, έχω επίσης ένα ειδικό τηλέφωνο για ευαίσθητα θέματα, όπως για όλους όσους βρίσκονται σε ευαίσθητους ρόλους, αλλά παραμένει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα» είπε ο Ιταλός υπουργός.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον υβριδικό πόλεμο και δη για «τη μη βίαιη παρέμβαση εχθρικών ξένων χωρών, όπως η Ρωσία ή η Κίνα, που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση των δυτικών κρατών».

Από την αρχή της υπουργικής του θητείας, ο Guido Crosetto έχει πιέσει σθεναρά για τις νέες μορφές πολέμου που αναπτύσσονται σε ένα ολοένα και πιο ασταθές διεθνές πλαίσιο: Ο νέος πόλεμος δεν διεξάγεται μόνο με όπλα, αλλά και με επιθέσεις σε συστήματα ασφαλείας και πληροφορικής, με κυβερνοεπιθέσεις σε προφίλ και με τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης παγκοσμίως.

