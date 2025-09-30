Λάρισα: «Συνεχείς κατολισθήσεις, σε εξέλιξη o απεγκλωβισμός του 53χρονου», λέει διοικητής της ΕΜΑΚ

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας ώρα με την ώρα από την υπόθεση στη Λάρισα, όπου ένας 53χρονος άνδρας έχει εγκλωβιστεί μέσα σε σπήλαιο, την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούσε λίρες μαζί με άλλα άτομα.

Ο διοικητής της ΕΜΑΚ, Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας, μιλώντας στο Newsbomb.gr, τόνισε ότι η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη: «Υπάρχουν κατολισθήσεις, πέφτουν πέτρες και οι διασώστες σκάβουν για να τον απεγκλωβίσουν. Στον άνδρα χορηγήσαμε οξυγόνο και ανταποκρίνεται. Η επιχείρηση συνεχίζεται σε εξέλιξη».

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. INTIME NEWS

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες της 8ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να προσεγγίσουν τον εγκλωβισμένο και του έδωσαν φιάλη οξυγόνου, ενώ εκείνος δείχνει σημάδια ανταπόκρισης. Ωστόσο, το έργο του απεγκλωβισμού παραμένει δύσκολο λόγω της αστάθειας του εδάφους.

Φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν ότι οι άνδρες είχαν στήσει έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό εξαερισμού: Ένωσαν σακούλες μεταξύ τους για να διοχετεύουν καθαρό αέρα στο σπήλαιο, τοποθετώντας στην άκρη τους έναν ανεμιστήρα.

Φωτογραφία από την ομάδα της ΕΜΑΚ που επιχειρεί στη Λάρισα INTIME NEWS

Ο 53χρονος φέρεται να συμμετείχε σε παρέα 4-5 ατόμων που επιχειρούσαν να ανοίξουν σήραγγα σε βάθος άνω των 10 μέτρων, στο εσωτερικό του σπηλαίου, προκειμένου να εντοπίσουν λίρες.

Το ατύχημα και η ειδοποίηση στις Αρχές

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, σημειώθηκε ατύχημα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 53χρονος. Ένας από τους συνεργούς του υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το 112. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο ακόμα συνεργούς, οι οποίοι εγκατέλειψαν το σημείο πριν φτάσουν οι δυνάμεις διάσωσης.

Φωτογραφία από την ομάδα της ΕΜΑΚ που επιχειρεί στη Λάρισα INTIME NEWS

Τι λένε οι κάτοικοι

Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν στο Mega και έκαναν λόγο για μια παρέα τεσσάρων ατόμων που το τελευταίο διάστημα είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή, στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο» έξω από το σπήλαιο. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι άνδρες φέρονται να προσπαθούσαν να διανοίξουν μεγαλύτερη σήραγγα στο εσωτερικό του.

Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ συνεχίζεται, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις κατολισθήσεις, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο.

Διαβάστε επίσης