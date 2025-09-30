Λάρισα: Αγνοείται άνδρας σε σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπευκης

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής για έναν 53χρονο που φέρεται να είναι μέσα σε σπηλιά που βρίσκεται μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά , ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία. Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοήθεια των αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδας.

Αυτή την ώρα φέρεται να αγνοείται ένα άτομο 53 ετών, ενώ οι διασώστες της ΕΜΑΚ, κατεβαίνουν στην σπηλιά για τον εντοπισμό του.

Στο σημείο βρίσκονται βρίσκονται 15 στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 8η ΕΜΑΚ και τον 3ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας με 4 οχήματα και τον απαραίτητο εξοπλισμό.