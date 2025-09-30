Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη

Newsbomb

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τις 06:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την ίδια ημέρα και από τις 15:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

  • Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας.
  • Λυκαβηττού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.
  • Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.
  • Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη.
  • Σέκερη, σε όλο το μήκος της.
  • Κανάρη, σε όλο το μήκος της.
  • Πλ. Φιλ. Εταιρείας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και πλατείες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Η ανισότητα επηρεάζει τον εγκέφαλο και την ψυχική υγεία των παιδιών

14:29ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στο σώμα όταν πεις «όχι» στη ζάχαρη για έναν μήνα – Δείτε βίντεο

14:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Τουλάχιστον 17 συλλήψεις

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Καρέ - καρέ το τροχαίο του ηθοποιού - Τι αποκαλύπτει εμπειρογνώμονας στο Νewsbomb

14:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτά τα 5 κινητά μπορεί να αξίζουν μια περιουσία - Ψάξτε τα συρτάρια σας

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων: Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 11 θα ηχήσουν οι σειρήνες και θα σημάνουν οι καμπάνες σε όλη την Ελλάδα

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αγνοείται άνδρας σε σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπευκης

14:08LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Αν μου συνέβαινε εμένα, θα έλεγα “κύριε δικαστά, χώστε τον μέσα»

14:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οριστικά στο «Καμπ Νου» ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα

14:01ΜΠΑΣΚΕΤ

To Newsbomb σας στέλνει σε ένα από τα κορυφαία ντέρμπι της Ευρώπης - Κέρδισε ένα διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα

13:59ΥΓΕΙΑ

Μέλι: Το μυστήριο του χρώματος - Οι διαφορές μεταξύ σκούρου και ανοιχτόχρωμου, οι γεύσεις και οι ιδιότητες

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Αυτή είναι η νέα, μόνιμη, περίφραξη στην Πορτάρα μετά το περιστατικό με τον τουρίστα - Γιατί το υπουργείο Πολιτισμού εγκαλεί την δημοτική αρχή

13:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα» στο Ηρώδειο – Νέα ημερομηνία στις 7 Οκτωβρίου

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

13:37LIFESTYLE

7 στα 7 με σειρές ο ALPHA – Ποια κωμωδία πάει Σαββατοκύριακο

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδικό επεισόδιο στο Περιστέρι: Επιτέθηκαν σε φιλάθλους της Λάρισας - Φθορές σε αυτοκίνητα

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή: Φόνος το ατύχημα 32χρονου - Το σενάριο της 26χρονης συντρόφου του, ότι έπεσε από το μπαλκόνι

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Bλαντιμίρ Πούτιν: Η Ρωσία θα επικρατήσει στην Ουκρανία - «Είναι μία δίκαιη μάχη»

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

13:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Πύλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

14:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Τουλάχιστον 17 συλλήψεις

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Η ανατριχιαστική τελευταία φωτογραφία των τριών κοριτσιών πριν τη βάναυση live δολοφονία τους

12:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατό του – Μύδροι της συζύγου του κατά των δύο ψαράδων

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: «Βοήθεια, με πυροβόλησαν» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το αιματηρό περιστατικό

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Καρέ - καρέ το τροχαίο του ηθοποιού - Τι αποκαλύπτει εμπειρογνώμονας στο Νewsbomb

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

14:29ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στο σώμα όταν πεις «όχι» στη ζάχαρη για έναν μήνα – Δείτε βίντεο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η στιγμή που νοσοκόμος δέχεται πυροβολισμό στο κεφάλι – Σκληρό βίντεο

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Bλαντιμίρ Πούτιν: Η Ρωσία θα επικρατήσει στην Ουκρανία - «Είναι μία δίκαιη μάχη»

14:01ΜΠΑΣΚΕΤ

To Newsbomb σας στέλνει σε ένα από τα κορυφαία ντέρμπι της Ευρώπης - Κέρδισε ένα διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Μειώθηκαν κατά 43% τα συνολικά αποθέματα της ΕΥΔΑΠ μέσα σε ένα έτος - Επίσημα στοιχεία και infographic

10:21WHAT THE FACT

Πολλοί κάνουν αυτό το λάθος όταν φορτίζουν το κινητό - Δείτε πώς αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Αυτή είναι η νέα, μόνιμη, περίφραξη στην Πορτάρα μετά το περιστατικό με τον τουρίστα - Γιατί το υπουργείο Πολιτισμού εγκαλεί την δημοτική αρχή

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή: Φόνος το ατύχημα 32χρονου - Το σενάριο της 26χρονης συντρόφου του, ότι έπεσε από το μπαλκόνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ