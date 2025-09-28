Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Λόγω της διεξαγωγής του Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025» και του 43ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 13:00, θα ισχύει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και στα δύο ρεύματα.

Σύμφωνα με την Τροχαία:

Σταδιακή διακοπή στη Λ. Βασ. Αμαλίας από την οδό Σουρή έως τη Λ. Βασ. Σοφίας θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 27/9, με πλήρη διακοπή την Κυριακή 28/9, 07:00–13:00.

Σταδιακές διακοπές (00:00–13:00) σε άλλους άξονες:

Λ. Συγγρού, από Αθ. Διάκου έως Λ. Βασ. Αμαλίας, προς Πλατεία Συντάγματος.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος και σε όλες τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος προς Λ. Συγγρού.

Κλεισίματα δρόμων (00:00–13:00):

Λ. Βασ. Σοφίας, από Λ. Βασ. Αμαλίας έως οδό Ζαχάρωφ, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος προς Αρδηττού, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Από Σπ. Μερκούρη έως Λ. Βασ. Σοφίας, ανερχόμενο ρεύμα, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Ηρ. Αττικού, Βασ. Γεωργίου Β’, Μελεάγρου, Αραβαντινού, Κλεάνθους, Ακαδημίας – στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Επιπλέον, απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, εκτός από τους ελεγχόμενους κόμβους:

Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Βασ. Γεωργίου Β’

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

Σημειώνεται ότι ο 43ος ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου 27/9 (07:00) κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28/9 στη Σπάρτη, ακολουθώντας τη διαδρομή του αρχαίου ημεροδρόμου Φειδιππίδη.