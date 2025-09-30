Λάρισα: Έδωσε σημεία ζωής ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά - Λαμβάνει οξυγόνο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια της ΕΜΑΚ να φτάσουν στον 53χρονο που εγκλωβίστηκε σε υπόγεια σήραγγαστην περιοχή της Λάρισας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mega, οι διασώστες έφτασαν στο σημείο που βρίσκεται ο 53χρονος και αυτήν την ώρα του παράσχουν οξυγόνο από ειδική συσκευή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 53χρονος φέρεται να ανταποκρίθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι οι άνδρες της 8ης ΕΜΑΚ επιχειρούσαν από το μεσημέρι της Τρίτης να προσεγγίσουν τον εγκλωβισμένο 53χρονο άνδρα, σε σημείο που βρίσκεται κοντά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, τέσσερις άνδρες κατά πάσα πιθανότητα έσκαψαν για να δημιουργήσουν ένα αυτοσχέδιο «λαγούμι» μήκους 22 με 25 μέτρων, αναζητώντας λίρες. Ωστόσο, καθώς προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τον προορισμό τους, μέσα στην υπόγεια σήραγγα, άρχισαν να αισθάνονται δυσφορία. Ένας από αυτούς ειδοποίησε τις αρχές, ενώ τουλάχιστον δύο διέφυγαν από το σημείο και αναζητούνται.

Η περιοχή που ερευνά η ΕΜΑΚ onlarissa.gr

Την ίδια ώρα, στο Κέντρο Υγείας Γόννων μεταφέρθηκε ένας ακόμη από τους συμμετέχοντες στις έρευνες για λίρες, ο οποίος φέρεται να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμωνπου το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο». Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα.

Διαβάστε επίσης