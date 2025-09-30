Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην Τριανδρία

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, όταν μία γυναίκα βρέθηκε στο κενό έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, ένα συμβατικό ασθενοφόρο καθώς επίσης και η Κινητή Μονάδα Μ1 με γιατρό. Οι διασώστες ακολούθησαν τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, ενώ η γιατρός της Κινητής Μονάδας προχώρησε σε επί τόπου διασωλήνωση της ασθενούς.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε πολύ βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Με πληροφορίες από thestival.gr

