Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην Τριανδρία
Η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο φέροντας βαρύτατα τραύματα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, όταν μία γυναίκα βρέθηκε στο κενό έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.
Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, ένα συμβατικό ασθενοφόρο καθώς επίσης και η Κινητή Μονάδα Μ1 με γιατρό. Οι διασώστες ακολούθησαν τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, ενώ η γιατρός της Κινητής Μονάδας προχώρησε σε επί τόπου διασωλήνωση της ασθενούς.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε πολύ βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.
Με πληροφορίες από thestival.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νικήτας Κακλαμάνης: Δάκρυσε για τα φυλακισμένα μνήματα στην Κύπρο
16:25 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλα ήταν σε γνώση του Αυγενάκη»
15:06 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ