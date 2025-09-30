Κατεβάζει ρολά η χώρα αύριο Τετάρτη 1η Οκτωβρίου εξαιτίας της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν ανακοινώσει ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ αλλά και άλλα σωματεία που διαμαρτύρονται για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ λένε όχι στο 13ωρο εργασίας που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, κάτι που καταπατά το θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα της 8ωρης εργασίας. Παράλληλα ζητούν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο αλλά και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κρίθηκε παράνομη και ως εκ τούτου, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Απεργία 1η Οκτώβρη: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό, τραμ και ηλεκτρικός

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ όπως αποφάσισαν το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ. Σημειώνεται ότι κανονικά θα διεξαχθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι γραμμές 2 & 3 του Μετρό, η γραμμή 1 (ηλεκτρικός) και το Τραμ αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00 προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Στην ανακοίνωση του, το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ, αναφέρεται στα κύρια αιτήματα της απεργίας:

Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τρένα και Προαστιακός

Στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για αύριο Τετάρτη (1/10) θα συμμετάσχει και η Hellenic Train. Ως αποτέλεσμα δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302, 2304 στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (εκτός από Ζευγολατιό)

2534 στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα (εκτός από Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

2539 στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Συμμετοχή στο κάλεσμα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα έχει και η ΟΛΜΕ που κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην απεργία δεν είναι υποχρεωτική, συνεπώς είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού για το εάν θα απεργήσει ή όχι. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο και σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός απεργήσει τότε έχουν κενό. Οι μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών θα ενημερωθούν, επίσης, το πρωί της ίδιας ημέρας από τη διεύθυνση του σχολείου για το αν απεργούν οι εκπαιδευτικοί.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Χειρόφρενο τραβούν και τα ταξί – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, είχε ανακοινώσει προ ημερών ότι οι οδηγοί ταξί θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία θα έχουν και οι ναυτεργάτες έπειτα από την απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Απεργία και για την ΠΟΕΔΗΝ

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ:

«Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες.

Στα Νοσοκομεία έχουμε 45.000 μόνιμο προσωπικό, 25.000 συμβασιούχους στις 90.000 οργανικές θέσεις, σε οργανισμούς του 2012 που δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανεπτυγμένων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία.

Υπάρχει αδιαφορία συμμετοχής νέων επαγγελμάτων υγείας για εργασία στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια, εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών και των δυσμενών συνθηκών εργασίας.

Σε πολλές περιπτώσεις οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό από το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, με δεδομένο ότι εμείς λαμβάνουμε 12 μισθούς κατ’ έτος αφού αρνούνται την επαναχορήγηση των 13ου και 14ου μισθού, εν αντιθέσει με τον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι τον 13ο και 14ο μισθό.

Ένας Νοσηλευτής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης νεοδιόριστος λαμβάνει 836 ευρώ τον μήνα, ο Δ.Ε. βοηθός Νοσηλευτή 736 ευρώ τον μήνα, ο Τραυματιοφορέας 684 ευρώ τον μήνα και ο επιμελητής β΄ γιατρός 1216 ευρώ τον μήνα. Δε φτάνουν ούτε για το νοίκι του σπιτιού τους.

Ένας Νοσηλευτής με φουλ κυκλικό ωράριο, 7 νύχτες, 7 απογεύματα, 3 αργίες το μήνα λαμβάνει το εξευτελιστικό ποσό των 100-150 ευρώ ως πρόσθετη αμοιβή.

Στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός αγνόησε για άλλη μια φορά το υγειονομικό προσωπικό χωρίς να ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ σε προσωπικό, χρηματοδότηση και κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής, όπως αυξήσεις μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση συμβασιούχων.

Δεν εξήγγειλε καν την αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης ένταξής μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα μετά μάλιστα το θετικό πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη κατά την πανδημία που εισπράξαμε άπειρα χειροκροτήματα.

Δεν έφταναν όλα αυτά η κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει την δυνατότητα 13ωρης εργασίας ημερησίως που θα διαλύει περαιτέρω τη ζωή των εργαζομένων.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ.

Απεργούμε 1 Οκτωβρίου.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

ΕΠΑΡΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΛΑΔΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ»

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και ΠΟΕ - ΟΤΑ συμμετέχουν στην απεργία

Στην απεργία της Τετάρτης 1/10 θα συμμετέχουν επίσης ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Βασικό αίτημά τους η απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου.

