Απεργία 1η Οκτωβρίου: Τραβούν χειρόφρενο τα ταξί - Τι διεκδικεί το Σ.Α.Τ.Α.

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) ανακοίνωσε την πλήρη συμμετοχή του στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχουν κηρύξει πλήθος συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Ο κλάδος των ταξί, ως «ενεργό κύτταρο της κοινωνίας», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώνει τη φωνή του με τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία σε μια σειρά διεκδικήσεων.

Το Σ.Α.Τ.Α. δηλώνει την αντίθεσή του σε:

Την ακρίβεια που, όπως τονίζει, «γονατίζει κάθε νοικοκυριό».

Την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων , ένα πάγιο αίτημα των συνδικάτων.

Τις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες , στους οποίους ανήκουν και οι αυτοκινητιστές ταξί.

Τη μεθοδευμένη απαξίωση του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και των Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.).

Οι αυτοκινητιστές ταξί διεκδικούν «αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία τους».

Το Σ.Α.Τ.Α. καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν «μαζικά και δυναμικά» στην απεργιακή κινητοποίηση, μαζί με τις οικογένειές τους, με στόχο να σταλεί «μήνυμα ενότητας και αγώνα απέναντι στον κυβερνητικό εμπαιγμό». Η συμμετοχή των ταξί αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις μετακινήσεις στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις την ημέρα της απεργίας.

