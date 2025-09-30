Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

Σε μία νέα, ισχυρή απεργιακή κινητοποίηση προχωράει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ολόκληρη η χώρα, καθώς η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ κήρυξαν 24ωρη πανελλαδική γενική απεργία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καθημερινότητα, με κεντρικά συλλαλητήρια να έχουν προγραμματιστεί σε διάφορες πόλεις.

Η κινητοποίηση αναμένεται να είναι μαζική, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού κλάδων και επαγγελματικών ομάδων. Ήδη, ομοσπονδίες και σωματεία έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους, επηρεάζοντας κρίσιμους τομείς όπως:

Υγεία: Τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προβλήματα θα σημειωθούν σε υπηρεσίες δήμων.

Εκπαίδευση: Σχολεία και πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά.

Μεταφορές: Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Άλλες βασικές υπηρεσίες: Αναμένονται επιπτώσεις σε πολλούς ακόμα τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ΜΜΜ: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους πολίτες όσον αφορά στις μετακινήσεις τους, καθώς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) θα λειτουργήσουν με τροποποιημένο ωράριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα συλλαλητήρια.

Συγκεκριμένα:

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Θα λειτουργήσουν μόνο από τις 09:00 έως τις 17:00 .

Μετρό: Θα λειτουργήσει και αυτό μόνο από τις 09:00 έως τις 17:00.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν από τις επίσημες ανακοινώσεις των φορέων και να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους για την ημέρα της απεργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες δυσλειτουργίες.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA για τα αιτήματα των συνδικάτων για την αυριανή απεργία.

«Το μείζον πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Καταγράφεται σε όλες τις έρευνες και το καταγράφουμε. Η κυβέρνηση, αντί να δει το μείζον πρόβλημα που είναι για τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, την επαναφορά των συλλογικών μας συμβάσεων για να μπορούμε να διεκδικήσουμε κανονικές αυξήσεις, μας φέρνει ένα νομοσχέδιο που στον πυρήνα του έχει την αύξηση των ωρών εργασίας και μάλιστα την κακοπληρωμένη ωρών εργασίας», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

