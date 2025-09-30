Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, που διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Λεωφορεία - τρόλεϊ

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Μετρό - ηλεκτρικός - τραμ

Το Μετρό (Γραμμές 2 και 3), η Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Ωστόσο αναμένονται και ανακοινώσεις και άλλων σωματείων που αφορούν την λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό και τραμ).

Στην ανακοίνωση του, το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ, αναφέρεται στα κύρια αιτήματα της απεργίας:

Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Σιδηροδρομικοί - ΠΟΣ

Την συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί, (εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ) θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

Νοσοκομειακές πτήσεις.

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

ΠΝΟ

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), κατά τη τελευταία συνεδρίασή της, έλαβε ομόφωνα την απόφαση να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για την 1 Οκτώβρη 2025, με αφορμή το σχ.ν. του υπουργείου Εργασίας όπου, μεταξύ άλλων, αυξάνει τον ημερήσιο χρόνο εργασίας σε 13 ώρες.

Η απεργία των ναυτεργατών είναι Πανελλαδική σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και ξεκινάει την 1 Οκτώβρη 2025, ημέρα Τετάρτη με έναρξη την 00:01 ώρα της 01.10.2025 και λήξη στις 24:00 ώρα της ίδιας ημέρας.

Η ανακοίνωση της ΠΝΟ αναφέρει

«Η αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας που προωθείται και τυπικά, καταργεί το 8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση. Ταυτόχρονα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή των εργαζομένων όπου στην πράξη ζουν για να δουλεύουν.

Οι συνθήκες πολύωρης εργασίας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία, σωματική και ψυχική, των εργαζομένων, προβλήματα στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες με αρνητικό αντίκτυπο στις οικογενειακές υποχρεώσεις των εργαζομένων και κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά, όπου ο ρόλος των γονιών τους για την ανατροφή και την ψυχική τους ισορροπία, χάνεται από τις πολλές ώρες εργασίας.

Οι Ναυτεργάτες διαχρονικά είναι οι πρώτοι εργαζόμενοι που επιβαρύνονται όταν βιώνουν τέτοιου είδους πολιτικές με πολλές ώρες εργασίας το 24ωρο, με αποτέλεσμα την σωματική κόπωση, αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλματος και την ψυχική κόπωση.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας. Είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ Capt. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, στις 7-11 Απριλίου στην Γενεύη, συμμετείχε στην 5η Σύνοδο της Ειδικής Τριμερούς Επιτροπής, η οποία συστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) σύμφωνα με το άρθρο XIII της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC, 2006) και ένα από τα θέματα που τέθηκε από την Ομάδα που εκπροσωπούσε το Ναυτεργατικό Τμήμα στην Tριμερή Επιτροπή, είναι η τροποποίηση του άρθρου της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, 2006 (MLC, 2006) για τον ημερήσιο χρόνο απασχόλησης των Ναυτικών, ώστε να μειωθεί ο χρόνος εργασίας και να αυξηθεί ο χρόνος ανάπαυσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν τον Μάιο του 2025 και αφορούσαν το έτος 2024, οι πιο σκληρά εργαζόμενοι μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι, αφού παραμένουν στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ κι έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό των ωρών εργασίας.

Στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης και της τεχνητής νοημοσύνης, το ελάχιστο που θα περίμενε κανείς για τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων θα ήταν να βελτιώνονται και όχι να χειροτερεύουν.»

ΟΑΣΘ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες. Κανονικά θα δρομολογηθεί η νυχτερινή γραμμή Ν1, που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ - Αεροδρόμιο Νυχτερινό.