Λάρισα: Δεν δίνει σημάδια ζωής ο 53χρονος στη σπηλιά – Πιθανόν αναζητούσαν χρυσό

Σε εξέλιξη βρίσκεται, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (30/09) η προσπάθεια της ΕΜΑΚ να προσεγγίσει τον 53χρονο που έχει εγκλωβιστεί σε υπόγεια σήραγγα στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

Από το μεσημέρι σήμερα, άντρες της 8ης ΕΜΑΚ επιχειρούν να προσεγγίσουν τον εγκλωβισμένο 53χρονο άνδρα, σε σημείο που βρίσκεται κοντά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, τέσσερις άνδρες κατά πάσα πιθανότητα έσκαψαν για να δημιουργήσουν ένα αυτοσχέδιο «λαγούμι» μήκους 22 με 25 μέτρων, αναζητώντας λίρες. Ωστόσο, καθώς προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τον προορισμό τους, μέσα στην υπόγεια σήραγγα, άρχισαν να αισθάνονται δυσφορία. Ένας από αυτούς ειδοποίησε τις αρχές, ενώ τουλάχιστον δύο διέφυγαν από το σημείο και αναζητούνται.

Η περιοχή που ερευνά η ΕΜΑΚ onlarissa.gr

Το απόγευμα της Κυριακής, οι πυροσβέστες μαζί με γιατρό προσπαθούν να προσεγγίσουν τον εγκλωβισμένο 53χρονο, αλλά πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει κάποιο σημάδι ότι είναι ζωντανός.

Την ίδια ώρα, στο Κέντρο Υγείας Γόννων μεταφέρθηκε ένας ακόμη από τους συμμετέχοντες στις έρευνες για λίρες, ο οποίος φέρεται να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο». Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα.