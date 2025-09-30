Ιεράπετρα: Σοβαρός τραυματισμός 59χρονου στο φαράγγι της Σαρακίνας - Επιχείρηση διάσωσης

Εξαμελής ομάδα ΕΜΟΔΕ καθώς και τέσσερις πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας αναπτύχθηκαν στην περιοχή για τη διάσωση του 59χρονου.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στις αρχές της Ιεράπετρας στην Κρήτη, εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος που σημειώθηκε στο φαράγγι της Σαρακίνας, στην περιοχή του Μύθου.

Σύμφωνα με την Neakriti.gr, 59χρονος αλλοδαπός έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Η επιχείρηση διάσωσης έγινε από εξαμελή ομάδα ΕΜΟΔΕ καθώς και τέσσερις πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας.

Οι διασώστες εντόπισαν τον τραυματία, τον μετέφεραν με φορείο έως την είσοδο του φαραγγιού και στη συνέχεια τον παρέλαβε το ασθενοφόρο.

Ο 59χρονος οδηγήθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η κατάστασή του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και θεωρείται πολύ πιθανή η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για πιο εξειδικευμένη νοσηλεία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

