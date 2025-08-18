Ιεράπετρα: Χειροπέδες σε 49χρονο για ναρκωτικά

Στη σύλληψη ενός 49χρονου προχώρησε χθες (17/8) η αστυνομία στην Ιεράπετρα της Κρήτης για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ύστερα από έρευνα στο σπίτι του άνδρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 125,3 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.