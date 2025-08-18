Ιεράπετρα: Χειροπέδες σε 49χρονο για ναρκωτικά

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας

Newsbomb

Ιεράπετρα: Χειροπέδες σε 49χρονο για ναρκωτικά
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη σύλληψη ενός 49χρονου προχώρησε χθες (17/8) η αστυνομία στην Ιεράπετρα της Κρήτης για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ύστερα από έρευνα στο σπίτι του άνδρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 125,3 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια: Ανακοίνωσε τον πρώην πρωταθλητή ΝΒΑ, Μαμαντί Ντιακιτέ

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το τελευταίο εξάμηνο έχω επιλύσει 6 πολέμους, ξέρω τι κάνω»

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αντιμέτωπη με φωτιές και θυελλώδεις ανέμους - Έτρεχαν να κρυφτούν οι λουόμενοι

17:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Θέμης Αναγνωστόπουλος

17:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη στο Ελ. Βενιζέλος: Άνδρας κατάπιε 100 αυγά με κοκαΐνη - Είχε φτάσει από Βραζιλία

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τα fake news: «Ακόμα και αν η Ρωσία έλεγε “παραδινόμαστε”, θα με κατηγορούσαν»

16:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Χωρίς κόσμο ο ΠΑΟΚ στην Κροατία, υψηλού κινδύνου το ματς με τη Ριέκα

16:53TRAVEL

Κέρκυρα: Σπήλαιο Ανθρωπόγραβα στην Κληματιά

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: 42.500 στρέμματα έγιναν στάχτη - Ζημιές σε 92 σπίτια, 33 καταστράφηκαν ολοσχερώς

16:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ: Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τον δράστη της ρατσιστικής επίθεσης στον Σεμένιο

16:42ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Το μήνυμα Τραμπ, η «Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από το Ζελένσκι και το στοίχημα των Ευρωπαίων

16:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκε» ο Καραγιαννίδης, με 16 παίκτες στο τουρνουά Ακρόπολις

16:29LIFESTYLE

Ντούα Λίπα: Γιορτάζει πρόωρα τα 30 της στην Ίμπιζα - Το εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Συνελήφθη 51χρονος που χτύπησε την μητέρα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

16:20LIFESTYLE

Αντρέας Γεωργίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν από 31 χρόνια

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Ζελένσκι: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο»

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Χειροπέδες σε 49χρονο για ναρκωτικά

16:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Κάλεσμα Καλάμπρια για Σαμσουνσπόρ - «Σας περιμένω όλους στο ΟΑΚΑ»

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Οι πολίτες πληρώνουν αδρά τους αστυνομικούς που είναι σε διαθεσιμότητα για ποινικά αδικήματα

15:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός στις Αρχές για «μπλε φωσφοριζέ» αγριογούρουνα στην Καλιφόρνια - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

16:42ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Το μήνυμα Τραμπ, η «Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από το Ζελένσκι και το στοίχημα των Ευρωπαίων

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με τους 3 νεκρούς

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: 42.500 στρέμματα έγιναν στάχτη - Ζημιές σε 92 σπίτια, 33 καταστράφηκαν ολοσχερώς

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Βαμβακίδης: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση - Υπέστη πνευμονική εμβολή

14:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στο Χαλάνδρι: «Κυρία Ρούλα βοήθεια, έχει μαχαίρι!» - Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν πέσει νεκρή

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Γουδή: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στη δολοφονία στο Χαλάνδρι: «Το θύμα ούτε είχε σχέση ούτε συμβίωνε με τον 28χρονο» - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

15:07WHAT THE FACT

Το μυστήριο του χειρογράφου Voynich: Το βιβλίο που κανείς δεν κατάφερε να διαβάσει για 500 χρόνια

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Έρχεται κύμα ζέστης με 40άρια

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Τι λέει η οικογένεια του δράστη για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

15:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός στις Αρχές για «μπλε φωσφοριζέ» αγριογούρουνα στην Καλιφόρνια - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ