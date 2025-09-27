Σύλληψη δύο διακινητών στην Ιεράπετρα – 24 αλλοδαποί έφτασαν από τη Λιβύη με 4.000 δολάρια ανά άτομο

Στη σύλληψη δύο διακινητών προχώρησε η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας, μετά την περισυλλογή 24 αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων 14 άνδρες και 10 ανήλικοι, σε ξύλινη λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Χρυσής.

Οι αλλοδαποί περισυλλέχθηκαν από παραπλέον αλιευτικό σκάφος και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), που τους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με την προανάκριση του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, αναγνωρίστηκαν δύο υπήκοοι Αιγύπτου, ηλικίας 17 και 20 ετών, ως οι διακινητές των υπολοίπων. Οι δύο συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση”, σε συνδυασμό με το άρθρο 45 Π.Κ “Συναυτουργία” και το άρθρο 306 Π.Κ. “Έκθεση”.

Οι αλλοδαποί κατέθεσαν ότι ξεκίνησαν τις βραδινές ώρες της 22.09.25 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα 4.000 δολάρια ανά άτομο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, «τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή για την ύπαρξη ξύλινης λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Χρυσής. Οι επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από παραπλέον αλιευτικό σκάφος και μετεπιβιβάστηκαν σε Περιπολικό Σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που τους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Δύο αλλοδαποί αναγνωρίστηκαν ως διακινητές και συνελήφθησαν».

Πηγή: neakriti.gr