Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Φωτιά σε εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της νύχτας

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Φωτιά σε εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της νύχτας
ΕΛΛΑΔΑ
Σε συναγερμό τέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (08/08) η Πυροσβεστική στην Ιεράπετρα Κρήτης, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον αύλειο χώρο εργοστασίου που παράγει πυρήνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 2 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες του Δήμου και χωματουργικά μηχανήματα, προκειμένου να περιορίσουν γρήγορα τις φλόγες.

Η φωτιά επεκτάθηκε, όμως χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών δεν απειλήθηκαν παρακείμενες εγκαταστάσεις και γεωργικές εκτάσεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγες ώρες αργότερα, ενώ στο σημείο παραμένουν ακόμη δυνάμεις της Πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την φωτιά δεν υπάρχουν τραυματισμοί αλλά οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

