Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Μιλώντας στο OPEN, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνος Μιχόπουλος ανέφερε:

«Έχουμε απόσταση από τον οικισμό, αλλά δεν λέει τίποτα γιατί σε ένα τέταρτο μπορεί να φτάσει στους οικισμούς, είναι κοντά. Είναι δύσβατη η περιοχή. Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, ο άνεμος είναι ισχυρός. Το δυστύχημα σε αυτήν την κατάσταση είναι, γιατί έχουμε αγανακτήσει, είναι ότι υπάρχει εμπρησμός. Έχουμε ενδείξεις, είχε πρώτη φωτιά χθες το απόγευμα, και σήμερα δεύτερη, δεν είναι τυχαίες, κάποιος προσπαθεί να κάψει την περιοχή»

